העלייה המדאיגה מתחילת 2015: 300 נשים נרצחו תוך עשור בישראל

300 נשים נרצחו בישראל מאז 2015 - אלו הנתונים הבלתי נתפסים שעולים מדו"ח שיוצג היום (שלישי) בוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי בכנסת, לבקשת יו"ר הוועדה ח"כ מירב כהן. הדו"ח חושף עלייה מדאיגה במספר הנשים הנרצחות ובפערי האכיפה בין קבוצות האוכלוסייה בעשור האחרון. הנתונים מעידים גם על עלייה חדה במספר הנרצחות בשנת 2025.

בשנים 2015-2024 נרצחו 269 נשים - בממוצע כ-27 נשים בשנה. שנת 2024 בלטה כשנה הקשה ביותר בעשור עם 35 נרצחות. אולם כבר בשמונת החודשים הראשונים של שנת 2025 בלבד, מספר הנרצחות השתווה למספר הנרצחות בכל שנת 2024 - נתון הממחיש החמרה חמורה.

מחקר הכנסת מצביע על פערים בין קבוצות האוכלוסייה ועל תופעה מתמשכת וקשה שבה נשים ערביות מהוות רוב בקרב הנרצחות. 53% מהנרצחות בשנים 2015-2025 הן נשים ערביות, לעומת 42% יהודיות ו־4% מקבוצות אחרות. כמו כן, מאז 2019 שיעור הנשים הערביות בקרב הנרצחות נע מדי שנה בין 51%-59%.

ממדי האכיפה: כשל בפיענוח מקרי רצח של נשים ערביות

על פי הדו"ח, כ-30% ממקרי הרצח בין 2015 ל-2024 לא פוענחו כלל. בנוסף, כאשר הנתונים מפולחים לפי קבוצת אוכלוסייה, מתגלה פער חריף: 46% ממקרי רצח הנשים הערביות אינם מפוענחים. לעומת זאת, רק 9% ממקרי רצח נשים יהודיות נותרו ללא כתב אישום.

מי הם הרוצחים?

מבדיקת התיקים המפוענחים (2015-2025) עולה כי: כ-50% מהרציחות בוצעו על ידי בן הזוג; כ-30% על ידי בן משפחה אחר; וכ-20% על ידי חשוד מוכר שאינו בן משפחה.

הפילוח משתנה בין קבוצות האוכלוסייה. בקרב נשים יהודיות: 59% נרצחו בידי בן זוג. בקרב נשים ערביות: 41% נרצחו בידי בן משפחה שאינו בן זוג, ו-34% בידי בן זוג.

הנתונים משקפים תמונה חלקית בלבד, שכן חלק גדול ממקרי הרצח של נשים ערביות כלל לא פוענחו.

הדו"ח מציין גם מקרים בהם היום אזהרות מוקדמות שלא עצרו את הרצח: 36% מהנשים שנרצחו ב־2024 - 2025 הגישו בעבר תלונה על אלימות במשפחה - לא בהכרח כנגד החשוד ברצח או במועד סמוך לאירוע.

בקרב יהודיות: 43% מהנרצחות התלוננו בעבר; בקרב ערביות: כשליש; בקבוצות אחרות: 17%.

בקרב רציחות שבוצעו על ידי בני זוג, ב־41% מהמקרים הייתה תלונה קודמת. בקרב רציחות שבוצעו בידי בן משפחה אחר הנתון קופץ ל-56%.

גם בשמונה מקרי רצח של נשים על ידי חשוד שזהותו אינה ידועה (כלומר, לא הוגש כתב אישום כנגד חשוד בתיק) - 28% מכלל התיקים הלא מפוענחים, הוגשה תלונה בגין אלימות במשפחה טרם הרצח (קיומן של תלונות קודמות על אלימות במשפחה אינה מעידה בהכרח על כך שהרקע לרצח הוא אלימות במשפחה אבל זה בהחלט מעלה שאלות).

נתון נוסף ומדאיג: תשעה מקרי רצח בשנת 2025 בוצעו על ידי חשודים שהוגדרו כמתמודדי נפש - ברובם בני משפחה שאינם בני זוג.