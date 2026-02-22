לאחר עשור: אושר שלט הנצחה לשירה בנקי שנרצחה במצעד הגאווה

עיריית ירושלים אישרה היום (ראשון) להכניס את שמה של שירה בנקי ז"ל, שנרצחה במצעד הגאווה בירושלים בשנת 2015, למאגר השמות העירוני, ולהנציחה באזור שבו אירע הרצח. המיקום המדויק ייקבע בהמשך בהתאם להליכי העירייה.

בנקי ז"ל, בת 15 במותה, נרצחה באכזריות במהלך מצעד הגאווה והסובלנות בעיר. שישה צועדים וצועדות נוספים נפצעו בדקירות סכין באותו אירוע, שביצע ישי שליסל, חרדי קיצוני אשר הורשע בעבר בתקיפה דומה במצעד בעיר הבירה. הרצח זעזע את מדינת ישראל והציף את הסכנות שבקיצוניות ובשנאה, ושליסל נידון למאסר עולם ו-31 שנים בכלא בגין פשעיו.

לאחר הרצח, הוריה הקימו את עמותת "דרך שירה בנקי", הפועלת לקידום מתינות, סובלנות ושיח מכבד בחברה הישראלית, מתוך רצון להמשיך את דרכה הערכית. אורי בנקי, אביה של שירה אמר לאחר ההחלטה: "לפני 10 וחצי שנים, על קברה של שירה, אמרנו שההד הציבורי לו זכה הרצח לא מנחם אבל חשוב, ושאם רצח כזה היה עובר בקול ענות חלושה, היה היאוש נעשה עמוק יותר".

"מדינת ישראל (והעולם הדמוקרטי כולו) מתמודדים עם שיח מתלהם וקיצוני, שלא יכול להכיל מורכבות ומסתפק בסיסמאות", הוסיף, "עיריית ירושלים, ראש העיר מר משה ליאון וסגן ראש העיר מר אדיר שוורץ, הם שותפים נאמנים של דרך שירה בנקי במאבק למען חברה מתונה וסובלנית יותר. אנו מודים להם על כל הסיוע ושיתוף הפעולה לו אנו זוכים מהם ומודים להם על ההחלטה".

הדס בלומנדל, יו"ר הבית הפתוח בירושלים לגאווה ולסובלנות: "התרגשנו מאוד מהיוזמה לקרוא רחוב בשמה של שירה בנקי בירושלים. אין ראוי ומרגש מכך ששמה יונצח ברחובות העיר בה גדלה והתחנכה ובה משפחתה מתגוררת כביטוי לתמיכתה בסובלנות, והבחירה המתמשכת של משפחתה לעסוק בכך בעשור שחלף. זו תזכורת לכך שאלימות מכל סוג איננה מקובלת בירושלים".