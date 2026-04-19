לקראת יום הזיכרון: אושרה הרחבת בית העלמין הצבאי בהר הרצל

כפי שפורסם ב-i24NEWS: ועדת הערר המחוזית לתכנון ולבנייה ירושלים, בראשות עו"ד עמית אופק, אישרה היום (ראשון) את הערר שהוגש נגד הרחבת בית העלמין הצבאי בהר הרצל. הוועדה ואישרה מתן היתר לשימוש חורג לתקופה של חמש שנים, לצורך הקמת חלקות קבר חדשות בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים, וכן להסדרת תשתיות נלוות ובהן דרכי גישה, התאמות נגישות ומבני שירותים.

מדובר בהליך תכנוני חריג שנועד לתת מענה לצורך מיידי בהרחבת שטחי הקבורה בבית העלמין הצבאי, זאת במקביל לקידום תוכנית סטטוטורית רחבה להסדרה והרחבה קבועה של המתחם.

על פי ההחלטה, השימוש החורג נועד לשמש פתרון ביניים בלבד, עד להשלמת ההליך התכנוני המלא. הוועדה הדגישה כי אף שמדובר בכלי תכנוני שאינו מיועד מטבעו להקמת בית עלמין, הרי שבנסיבות החריגות שנוצרו ובשים לב לחשיבות הציבורית והלאומית של המקום, מדובר בפתרון מידתי ומוצדק.

העותרת, עמותת "ירושלים שקופה", טענה כי לא ניתן לאשר הרחבת בית עלמין באמצעות שימוש חורג, בין היתר בטענה כי מדובר בסטייה ניכרת מתכנון תקף וכי ההחלטה אינה עומדת בעקרון ההפיכות.

ועדת הערר דחתה את הטענות, הן על הסף והן לגופן, וקבעה כי בנסיבות העניין, ובהינתן קידומה של תוכנית סטטוטורית מקבילה, אין מדובר ביצירת מציאות תכנונית בלתי הפיכה אלא במענה זמני הנדרש לצורך דחוף.

בהחלטתה ציינה הוועדה כי השימוש החורג נעשה באופן המאפשר התאמה לתכנון העתידי, תוך שמירה על רציפות תכנונית ומתן מענה מכבד וראוי לצורך הקיים עד לאישור התוכנית הכוללת.

עוד התייחסה ועדת הערר לעצם הגשת הערר, והביעה ביקורת על ההתנהלות, בציינה כי מדובר בנושא רגיש ביותר שאינו מתאים לשמש זירה למאבקים ציבוריים מסוג זה, וכי יש להצטער על כך שנבחרה דרך פעולה זו.

בסיום ההחלטה נכתב: "בסיכומו של דבר אנו דוחים את הערר ומייחלים בכל ליבנו, מתפללים ומקווים שהקרקע תיוותר ריקה והחלטתנו זו תיוותר רק מילים ריקות על הדף"