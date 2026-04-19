נאחזות בחיים: סיפורן של האלמנות שילדו לאחר האובדן

בנקודת זמן אחת, החיים והמוות נפגשים בצורה המטלטלת ביותר. זהו סיפורן של נשים שנאלצו להחזיק בו-זמנית בתקווה וביגון, בלידה ובאובדן. התינוקות שהגיחו לעולם בשנה האחרונה לתוך מציאות של שכול, הפכו עבורן למקור של אור בלב החשיכה, ומזכירים כי גם מהמקום השבור ביותר יכולים לצמוח חיים חדשים. המציאות הזו מחייבת אותן לתמרן מדי יום בין הגעגוע העמוק לבין הצורך להעניק עתיד לילדיהן.

טל וינקלשטיין איבדה את בעלה אלעד בפיגוע ירי קשה בשומרון. באותם רגעים היא הייתה בחודש הראשון להריונה השני, עובדה שהפכה את ההתמודדות עם האובדן למורכבת עוד יותר. אלעד, שהיה שוטר ונחשב לאדם מלא חיות ושמחה, לא זכה לראות את בנו גלעד בא לעולם, אך נוכחותו ממשיכה להדהד בבית דרך הסיפורים והתמונות. טל משתפת בתחושת הנתק והקושי לראות את העתיד ברגעים הראשונים, מול התקווה שהתעוררה עם הלידה.

עבור אמונה חיראק, האובדן הגיע מהקרבות ברצועת עזה. בעלה, יוסף יהודה, לוחם בגדוד 601, נפל בקרב יום אחד בלבד לאחר שאמונה הספיקה לבשר לו מרחוק על הריונה. המפגש האחרון ביניהם, שהיה רווי בהתרגשות לקראת העתיד המשותף, הפך לזיכרון כואב אך מחזק. כיום היא אוחזות בזרועותיה את בנם, מבשר טוב, שנושא עמו את מורשתו של אביו ואת הבשורה הטובה שהספיקה למסור לו בטרם נפל.

הילדים הללו לא יכירו את אביהם באופן פיזי, אך הם יגדלו לתוך משפחות שלא יתנו לזיכרון להיעלם. הם יכירו את המידות, את הרגישות ואת שמחת החיים של האבות דרך עיני האימהות שלהם. בלב הכאב הבלתי נתפס, התינוקות הללו הם הניצחון הפרטי של טל ואמונה – הוכחה חיה לכך שהאהבה שהייתה להן עם בעליהן תמשיך להתקיים ולפרוח דרך הדור הבא, ומביאה עמה נחמה גדולה.