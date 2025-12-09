בשירת "עם ישראל חי": קרוביו של רן גואילי מצפים לשובו

חבריו ובני משפחתו של החלל החטוף בעזה רן גויאילי הגיעו היום (שלישי) למקום ממנו נחטף בעוטף עזה וקרא להשבתו המיידית.

בין הנוכחים במקום היו הוריו של רן, טליק ואיציק גואילי, חבריו במשטרה ובני המכינה בה היה. בסיום המפגש הם הפריחו בלונים צהובים כששרו "עם ישראל חי" כשכולם במקום מצפים לשובו במהרה.

אמו טליק שיתפה ברגשותיה: "אנחנו בטלטלה ומתח, זה לא פשוט, אבל זה הפך להיות הסדר יום שלנו בחודשיים האחרונים ואנחנו מקווים שיהיה נס והתקופה הזו תסתיים". עוד אמרה טליק: "אני לא מאמינה לחמאס, אני בטוחה שהם יודעים בדיוק איפה הוא נמצא. הוא לוחם שיצא עם מדים, זה לא הגיוני שהם לא יודעים מה איתו".

בסיום דבריה קראה טליק לא להמשיך לשלב ב' עד לשובו של בנה: "כל העם שלנו דורש את זה - יש היום קונצנזוס בחברה הישראלית שאומרת שלא ממשיכים הלאה עד שרני חוזרת, אחרת לא נוכל להתאושש מהטראומה של 7.10"

בתוך כך, משרד החינוך הודיע שנפתח מהלך חינוכי במסגרתו יוצגו בחטיבות ובתיכונים כרזות המציגות את דמותו וסיפור חייו של רס"ל רן גואילי. עוד נמסר כי המהלך נועד לאפשר לתלמידים להכיר את פועלו של רן ולהעמיק את השיח על אחריות אישית, ערבות הדדית ומעשה ערכי בשעת מבחן. שר החינוך קיש: "סיפורו של רן גואילי מבטא מסירות ואחריות של גיבור שראה מצוקה ומיהר לסייע. הצגתו בפני תלמידי ישראל מחזקת את הערכים שאנו מבקשים להעמיק, והיא גם תזכורת לרצון המאוחד שלנו לראות את רן חוזר הביתה".