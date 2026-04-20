"בכולם נחרתה הגנה על הבית": מסר הרמטכ"ל ליום הזיכרון

לקראת יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וחללי פעולות האיבה, פרסם היום (שני) הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, דברים לזכרם של הנופלים. בדבריו העלה על נס את אלפי השמות והסיפורים שנחרתו בזיכרונם של המפקדים והחברים, ובליבן של המשפחות השכולות שעולמן השתנה לעד. הרמטכ"ל הדגיש כי בכולם נחרתה אותה שליחות עמוקה של הגנה על הבית – משימה המפעמת בליבם של אנשי כוחות הביטחון וההצלה כבר שבעים ושמונה שנים, ומהווה את הכוח המאפשר לאומה הישראלית לעמוד איתנה וחזקה מול כל אתגר.

הרמטכ"ל התייחס למאבק המתמשך על קיומו של העם היהודי, וציין כי משחר ההיסטוריה נדרש להילחם על עצמאותו וריבונותו. לדבריו, "דור אחר דור ניצבת בפנינו החובה לעמוד על חרבנו ולהגן על העם והארץ". הוא הבהיר כי אחריות כבדה זו תמשיך להימסר גם לדורות הבאים, ועמם המחויבות לעמוד ללא חת מול אויבים אכזריים ולפלס את דרכה של המדינה בעוז, בנחישות וביזע, מתוך הבנה שזהו המחיר ההכרחי למען תקומתנו הלאומית.

במסר של נחישות לקראת המשך המערכה, חתם הרמטכ"ל את דבריו בהדגשת הצורך בעמידה איתנה. הוא ציין כי הדרך להבטחת עתיד המדינה עוברת דרך נחישותם של הלוחמים והלוחמות הממשיכים את דרכם של אלו שנפלו בקרב. המורשת שהותירו הנופלים מהווה מצפן מוסרי ומבצעי עבור צה"ל, המחויב להשלים את המשימות המבצעיות ולהגן על אזרחי ישראל, תוך שמירה על רוח הגבורה שמאפיינת את הצבא מאז הקמתו ועד ימינו אלו.

לצד המילים המחזקות, הנתונים הסטטיסטיים חושפים את תמונת המצב הכואבת של השנה החולפת. מניין חללי מערכות ישראל משנת 1860 ועד היום עומד על 25,644 נופלים, כאשר בשנה האחרונה לבדה נוספו למניין זה 170 חללים, ועוד 54 נכי צה"ל שנפטרו כתוצאה מפציעתם. מעגלי השכול ממשיכים להתרחב בצל הלחימה המתמשכת, והנתונים מגלים כי מאז אסון השבעה באוקטובר הצטרפו למעגל השכול הצה"לי לבדו 7,165 בני אדם, המבטאים את המחיר הכבד מנשוא שמשלם העורף הישראלי למען ביטחון המדינה.