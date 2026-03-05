הרבנים נגד הפעלת תחב"צ בשבת לשבים ארצה: "לא פיקוח נפש"

הרבנים הראשיים לישראל, הרב קלמן מאיר בר והראשון לציון הרב דוד יוסף, פנו היום (חמישי) לשרת התחבורה מירי רגב במחאה על ההפעלה המתוכננת של תחבורה ציבורית מנמל התעופה בן-גוריון לשבים ארצה בטיסות החילוץ.

על פי הרבנים הראשיים, הצעד מביא לחילול שבת המוני כיוון שמדובר במצב שאין בו משום פיקוח נפש, וכי הוא הוחלט על ידי ממשלת ישראל ללא התייעצות עם הגורמים הרבניים כלל.

ברכבת ישראל הודיעו כי במהלך השבת יופעלו רכבות מתחנת נתב"ג לתחנת תל אביב סבידור מרכז, משם יוכלו הנוסעים להחליף רכבות לשאר חלקי הארץ. כאמור, לדברי הרבנים הראשיים הדבר אינו מהווה פיקוח נפש.

העתקים מהמכתב נשלחו גם לראש הממשלה בנימין נתניהו, יו"ר מפלגת ש"ס אריה דרעי, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', השר לביטחון פנים איתמר בן גביר, יו"ר מפלגת יהדות התורה משה גפני, ומנכ"ל משרד התחבורה משה בן זקן.