טרגדיה ברחובות: נערה בת 17 רצה למרחב המוגן - ונדרסה למוות

טרגדיה בשפלה: נערה כבת 17 נדרסה למוות ברחובות הערב (חמישי) בזמן שרצה למרחב מוגן, לאחר שקיבלה התרעה מקדימה לפני ירי טילים ונפגעה מרכב חולף.

פרמדיקית מד"א שילה אלפסי סיפרה כי "הנערה שכבה על הכביש כשהיא מחוסרת הכרה וסובלת מפגיעה רב מערכתית. סיפרו לנו שהיא נפגעה מרכב. ביצענו בדיקות רפואיות אבל היא הייתה ללא סימני חיים ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותה".