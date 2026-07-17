אירוע חריג: בן 90 הגיע לחווה בגוש עציון, צילם ודרס נער ואישה

אירוע חריג: נהג רכב כבן 90 דרס היום (שישי) נער ואישה בחוות תומר הסמוכה לצומת גוש עציון - ונעצר. מפרטים ראשונים עולה, כי נהג הרכב, ישראלי, הגיע למקום והחל לתעד באמצעות מצלמה.

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עוד עולה, כי בשלב זה, החלו דין ודברים בינו לבין נער שמתגורר במקום. החשוד עלה לרכבו, החל בנסיעה תוך שפגע קלות בנער שלא נזקק לטיפול רפואי.

בהמשך, תושבת המקום ניגשה לכיוון רכב על מנת לברר את פשר מעשיו, אך הוא המשיך את נסיעתו ופגע בה, תוך שהיא נאחזה ברכב ונגררה למרחק מטרים. כתוצאה מכך, היא נפצעה באורח קל.

החשוד בן ה-90 עוכב על ידי השוטרים, והועבר להמשך חקירת נסיבות המקרה בתחנת המשטרה ורכבו נתפס.

ראש המועצה האזורית גוש עציון ירון רוזנטל מסר בתגובה: "הכתובת הייתה על הקיר. אנחנו מזועזעים אבל לא מופתעים. אנחנו מתמודדים עם האנרכיסטים האלה לאורך שנים והפעם הם תקפו חלוצים בחווה שהוקמה על ידי המועצה. אנחנו קוראים לכוחות הביטחון להפעיל את כל הכלים העומדים לרשותם למען שמירה על ביטחון חלוצי החוות".

ראש המועצה האזורית בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ הוסיף: "אישה יהודייה מאושפזת בבית החולים לאחר שנפגעה בידי יהודי, אנרכיסט שמאל. זו מציאות בלתי נתפסת וחציית קו אדום שאסור להשלים איתה. פעם אחר פעם אנחנו מתמודדים עם אנרכיסטים שמטרידים את חיילי צה״ל, תוקפים יהודים ומחוללים פרובוקציות ברחבי יהודה ושומרון".

"לצערנו, גם במקרה הזה הכתובת הייתה על הקיר. אנחנו קוראים לכוחות הביטחון להרחיק את הגורמים האלימים מהשטח ולפעול בנחישות כדי למנוע את האירוע הבא", סיכם.