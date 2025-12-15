פעוט חרדי אותר לבדו במעבר קלנדיה, הוריו זומנו לחקירה

שוטרי תחנת שפט בירושלים הוזעקו היום (שני) לפנות בוקר אל מסוף האוטובוסים במעבר קלנדיה הנמצא ליד רמאללה, בעקבות דיווח שהתקבל על ילד תועה במקום.

מדובר בפעוט כבן שלוש בעל חזות חרדית, הדובר את השפה היידיש בלבד. ניסיונות השוטרים לדלות פרטים מהילד עלו בתוהו לאחר שלא זכו לשיתוף פעולה מצידו.

בשל הקור ששרר בשעת הלילה וצורך לביצוע פעולות שמשכן עלול לארוך זמן רב, הילד האובד הועבר אל תחנת המשטרה, ודיווח אודות המקרה הועבר לגורמי הרווחה. ניסיונות זיהויו המשיכו לאורך הבוקר, עד שאותרו הוריו, תושבי מודיעין עילית.

רשתות ערביות

המשטרה יצרה קשר עם הוריו של הפעוט, והם זומנו לחקירה בתחנת המשטרה בירושלים. ‏גורם משטרתי מסר כי לא הועבר דיווח לאף גורם, כיוון שההורים בעצמם גילו שהילד איננו רק בבוקר, וברגע שגילו דיוחו למשטרה ולעוד גורמים.