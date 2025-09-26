חיות במדים: מרגלים לא צפויים בצה"ל? | מיוחד לסופ"ש

מה משותף לכריש בשארם א־שייח’, דולפין מול חופי עזה, נשר במדבריות סעודיה, לטאה באיראן ושרקרק קטן ותמים בשדה בטורקיה? נכון – בדיוק מה שחשבתם, כולם הפכו בתקשורת הערבית ל… מרגלים ציוניים.

דצמבר 2010, שארם א־שייח’. מספר תקיפות כרישים נדירות מטלטלות את אתר הנופש. תיירים בורחים מהמים, הכותרות רועמות—ואז מגיע הטוויסט: בטלוויזיה הממלכתית עולה “קפטן” מוסטפא איסמאעיל, צוללן ותיק, וטוען שכריש קטן שנלכד נשא על הגב “מכשיר GPS” וכי הכרישים כוונו מרחוק. כן - מרחוק.

ומעל הבמה מצטרף מושל דרום סיני, מוחמד עבד אל־פדיל שושה, ומצהיר: “לא מן הנמנע שמדובר במוסד שפוגע בתיירות". או במילים אחרות: ספין פוליטי בסגנון ערוץ דיסקאברי. בירושלים מגיבים: “הוא כנראה ראה יותר מדי פעמים 'מלתעות'". המדענים מסבירים: פגרי כבשים שנזרקו לים, דיג־יתר, טמפרטורות מים – גורמים טבעיים ומשעממים. אבל זה כבר לא משנה. המם נולד: כריש המוסד.

חותכים מעמלץ לדולפין. 2015, עזה. חמאס מודיע חגיגית: “לכדנו דולפין מרגל". לטענתם הוא נשא מצלמות וציוד ציתות. תמונות של ה"שבוי"? אין. ואם חשבתם שהסאגה נגמרה - ינואר 2022 – הסיקוול. סרטון תעמולה מציג רתמה תת־ימית ומכריז על “דולפין קטלני” שמבצע תקיפות קומנדו. הכותרות בעולם? Killer Zionist Dolphin. בסוכנות איראנית אפילו מסבירים – זה בכלל דולפין־רובוט. ברור.

מומחים עוצרים את החגיגה: כן, בארה״ב וברוסיה אולפו דולפינים לזיהוי מוקשים – אבל להפוך אותם למתנקשים? “לדולפינים יש רצונות משלהם", מזכיר חוקר. הרתמה? נראית יותר כמו מצוף או ציוד סקר, לא אקדח תת־ימי. “ישראל מצידה? פשוט מייצרת שורת אימוג׳ים של חיות ומוכיחה שהמוסד לא צריך כרישים, לפעמים הטוויטר מספיק.

ועכשיו סעודיה. 2011, נשר מקראי עם טבעת אוניברסיטת תל אביב נתפס. עיתונים מכריזים: “מרגל ציוני!”. הנסיך בנדר בן סולטאן מתערב ואומר: “חבר’ה, זה מחקר מדעי. תנו לו לעוף". הנשר משתחרר, אבל המונח “נשר המוסד” כבר נכנס לפולקלור.

והטורקים? גם להם היה סיפור. 2012: שרקרק קטן, צבעוני ותמים, נמצא מת בשדה. על רגלו טבעת זיהוי ישראלית. מה הדבר ההגיוני לעשות? מזעיקים את היחידה ללוחמה בטרור! וטרינרים מבצעים נתיחה, עיתונים טוענים שהנחיריים שלו גדולים מדי – “אולי יש שבב בפנים". כותרות חוגגות: “דרור ציוני עם אנטנה נסתרת".

שנה אחר כך - בז עם תג “תל אביב” מגיע לבדיקה באוניברסיטת פיראט. פקיד רושם בטופס: “מרגל ישראלי". עושים לו צילום רנטגן – נקי לחלוטין. התוצאה? שוחרר מחוסר ראיות.

ובשנת 2018, ד"ר חסן פירוזאבַּדִי, לשעבר הרמטכ"ל של איראן טען שגורמי מערב (כולל ישראל) השתמשו בזוחלים מסוג לטאות – כדי לרגל אחר תוכנית הגרעין, משום שעורן "קולט קרינה אטומית" וניתן כך לאתר אורניום". ההצהרה הפכה למשל ולעג בקרב פרשנים במערב. פירוזאבדי לא סיפק כל ראיה לקיומו של 'לגיון הלטאות המרגלות'".

אז ככה נולד “גן החיות של המוסד”: כרישים עם GPS, דולפינים מתנקשים, נשרים בחקירה וציפורים שמסיימות בצילום רנטגן. במציאות – זה הרבה פחות מרגש: ביולוגיה משעממת ומחקר מדעי. אבל כאן, במזרח התיכון, מספיק משדר קטן כדי להפוך כל חיה מסכנה לג’יימס בונד על שתיים, על ארבע, שש או שמונה רגליים.