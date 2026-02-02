בהלה בחתונה: חתן כבן 35 התמוטט באירוע, האורחים ביצעו בו החייאה

חובשים שהיו במקום החלו בהחייאה על החתן שהתמוטט במהלך האירוע • דפיברילטור נשלף מהאולם - ולאחר דקות ארוכות ליבו שב לפעום • הוא פונה לבית החולים במצב יציב אך קשה

■ לי עייש נוי בן ארצי 1 דקות קריאה 1 דקות קריאה ■