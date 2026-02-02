בהלה בחתונה: חתן כבן 35 התמוטט באירוע, האורחים ביצעו בו החייאה
חובשים שהיו במקום החלו בהחייאה על החתן שהתמוטט במהלך האירוע • דפיברילטור נשלף מהאולם - ולאחר דקות ארוכות ליבו שב לפעום • הוא פונה לבית החולים במצב יציב אך קשה
1 דקות קריאה
חתן כבן 35 התמוטט הערב (שני) במהלך חתונתו באולם אירועים בשפלה. חובשים ופרמדיקים של מד"א, שנכחו באולם, החלו מיד בפעולות החייאה מצילות חיים והזעיקו כוחות נוספים. במהלך פעולות ההחייאה ליבו של החתן שב לפעום.
במקביל, צוותי הרפואה של איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי במקום. בן סיני, חובש באיחוד הצלה שהיה אורח בחתונה, סיפר כי הבחין בהמולה ובחתן שהתמוטט ועבר דום לב, והחל מיד בפעולות החייאה בסיוע חובשים נוספים, כולל שימוש בדפיברילטור שהיה באולם.מי
שהחלה לבצע את ההחייאה והזעיקה את כוחות ההצלה היא בת משפחה, חובשת במד"א. פעולות החייאה
