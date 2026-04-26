רבש"צים ותושבים בגבול מצרים זועמים לאחר שנודע להם הבוקר (ראשון) כי צבא המצרי צפוי לבצע במהלך השבוע אימונים, בהם גם ירי, במרחק של 100 מטרים מקו הגבול עם ישראל. "זה מגיע לאחר התקרבות הטנדרים סמוך לגדר, לא ייתכן שמאפשרים את זה".

פורום "עוטף ישראל" אמר כי מדובר ב"תזכורת כואבת לשיטה של אויבנו לבצע אימונים על הגדר טרם 7 באוקטובר, אנו שבים ומזהירים מיצירת נורמות מסוכנות שהובילו אותנו לשם". בנוסף, בפורום קראו לדרג המדיני לעצור את האימונים: "ושבי העוטף הם לא בלון הניסוי של מדינת ישראל ולא שטח האימונים של צבא מצרים".

בחודש פברואר האחרון תיעדו תושבי הנגב המערבי טנדרים לבנים שהופיעו לפתע בצידו המצרי של הגדר. בצה"ל טענו כי מדובר בבני שבט בדואי חדש שעברו להתגורר בשטח, אך התושבים הוסיפו להתלונן כי מדובר בדבר שלא יכול להתקבל: "בעלי נפצע בשביעי לאוקטובר - ואנחנו לא מוכנים לעבור את זה שוב".