יוסף חיים אוחנה ל-i24NEWS, בדרכו הביתה: "סגירת מעגל מטורפת, כולי מתרגש"

קרוב לשבעה שבועות מאז ששוחרר משבי חמאס, שורד השבי יוסף חיים אוחנה שוחרר הבוקר (ראשון) משיקום בכפר המכביה ברמת גן וחזר אל ביתו שבקריית מלאכי.

בריאיון ל-i24NEWS יוסף חיים אוחנה מספר: "זו סגירת מעגל מטורפת, אני מתרגש לראות את כל האנשים. זה לא מובן מאליו".

ב-19 באוקטובר, שישה ימים לאחר שהושב לישראל, שוחרר לשיקום מבית החולים שיבא, עם האחים אריאל ודוד קוניו.

יוסף חיים אוחנה שימש כברמן בפסטיבל נובה. טרם חטיפתו, הוא סייע בפינוי פצועים לחובשים ואמבולנסים. כשחזר לישראל סיפר שעבר בשבי עינויים קשים, הרעבה מכוונת והתעללות פיזית ופסיכולוגית בשבי.

אוחנה היה מפקד בחטיבת גבעתי, אך הסתיר עובדה זו במהלך שהותו בשבי, וטען בפני שוביו כי הוא מילא תפקיד זוטר בצבא למשך זמן קצר ואחר כך סולק מהצבא. תפקידו הצבאי הוסתר מהציבור עד לשחרורו.

במהלך השבי, אוחנה למד ערבית באופן שוטף והצליח, ולפי עדותו במהלך השנתיים בהן היה שבוי בידי חמאס הצליח לשכנע את שוביו להימנע מלהרוג אותו עשרות פעמים.

