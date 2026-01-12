אשת הלום הקרב זעקה בכנסת: "הוא אהבת חיי - ואנחנו נתגרש"

בדיון מעקב בוועדה לקידום מעמד האישה שהתקיים היום (שני) סיפרו אימהות ובנות זוג של חיילים ושוטרים פצועים על ההתמודדות הבלתי אפשרית בזמן השיקום: "בעלי הפקיר את ביתו כדי להציל אתכם - ואתם כעת מפקירים אותו".

יו"ר הוועדה, חברת הכנסת מירב כהן, ציינה כי מאז פרוץ המלחמה הצטרפו 22 אלף פצועים ופצועות לטיפול באגף השיקום - כאשר 13 אלף סובלים מפגיעה נפשית. "זה לא דיון טכני אלא דיון על מהות אחריות המדינה. איך יכול להיות שחיילים יסתובבו שנתיים בלי תו נכה?", הוסיפה.

נאוה כץ, אשתו של פצוע זעקה בדיון: "בתור אשת הלום קרב אנחנו סובלים בבית. הוא עובר כיווצים. בעלי הפקיר את ביתו להציל אתכם ואתם כעת מפקירים אותו. הוא אהבת חיי מגיל 13 ואנחנו בדרך להתגרש. אי אפשר להיות במלחמה שנתיים ולא להיות. זה לא פייר. תפתחו את כל המעצורים".

ג', אמא לטייסת שנפצעה קשה בהתרסקות מסוק, שיתפה: "הגולגלת של הבת שלי מרוסקת ואין כאן מנהל לאירוע, הפקרתם את המשפחות. עד היום אני שקופה ומסתירה מהבת שלי". נעמה גולשטיין, מפורום נשות הפצועים, סיפרה כי היא הודיעה לה שהיא מועמדת לפיטורים - שבועיים לאחר שבעלה נפצע. "אתם שלחתם את הבעלים שלנו למלחמה אז תנו לנו את הזכויות הבסיסיות", אמרה.

קובי מורלי ממשרד הביטחון: "כשיש משפחה מאושפזת יש סיוע כלכלי שנותנים סל בסך 11 אלף שקל להוצאות המשפחה מדי חודש, הכסף מגיע לתלוש הפצוע. בעבר היה צריך להגיש קבלות ובמלחמה אמרו לא, ניקח את המקסימום של 11,570 - ונותנים אותו לצד סל שמרטפות קבוע".