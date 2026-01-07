שיא של סולידריות: הישראלים תרמו מעל לחצי מיליארד השנה

דו"ח סיכום השנה של חברת צ'רידי שפורסם היום (רביעי) חושף כי הישראלים תרמו השנה מעל 500 מיליון שקלים - עליה של כ-37% ביחס לאשתקד. בזירה הגלובלית זינק היקף הגיוסים לכ-734 מיליון דולר בלמעלה מ-3,900 קמפיינים שונים.

ניתוח נתוני הנתינה של הישראלים לשנת 2025 מגלה כי דווקא בשנה של חוסר יציבות ביטחונית, הסולידריות החברתית שוברת שיאים. בעוד השווקים הפיננסיים בעולם חוו תנודתיות, צ'רידי מציגה צמיחה גלובלית דו-ספרתית של למעלה מ-21%, כאשר היקף הגיוסים זינק מ-606 מיליון דולר אשתקד לכ-734 מיליון דולר בשנת 2025.

בזירה המקומית, הנתונים מרשימים עוד יותר: הציבור הישראלי הוכיח ערבות הדדית יוצאת דופן וגייס דרך הפלטפורמה 432 מיליון שקלים, זינוק לעומת השנה שעברה, בה נתרמו 365 מיליון שקלים. מדובר בתוספת של כ-135 מיליון שקלים שהתווספו בשנה האחרונה לעמותות, מוסדות חינוך וארגוני חסד בישראל.

2025 סימנה גם את התרחבות היקף הפעילות וגם את התבגרות השוק. עם 3,931 קמפיינים פעילים ברחבי העולם (עליה לעומת 3,739 ב-2024), הנתונים מעידים על כך שארגונים בוחרים כיום לנהל מהלכים אסטרטגיים רחבי היקף המגיעים לקהלים מדויקים יותר, תוך שימוש בכלים דיגיטליים מתקדמים.

שיא היסטורי נרשם השנה בקמפיין של ישיבת חב"ד צפת, שהפך לאחד מגיוסי ההמונים הגדולים שנראו בישראל אי פעם עם גיוס של קרוב ל-100 מיליון שקלים. במקביל, ארגוני סיוע רפואי ותיקים כמו "עזר מציון", המשיכו להוות מוקד משיכה להמונים, עם מספר התורמים הגבוה ביותר לפרויקט בודד, לצד ארגונים מובילים כמו "גדולים מהחיים", ידידי מד"א ועוד.

מגמה בולטת נוספת שנרשמה היא עלייה משמעותית בתרומות "Major Gifts" (תורמי קצה) בתוך הפלטפורמות הדיגיטליות. השנה בלטו מספר "לווייתנים", תורמים אסטרטגיים שהזרימו סכומים גבוהים במיוחד, כאשר התרומה הבודדת הגבוהה ביותר הגיעה לשיא של 7.2 מיליון שקלים.

שי צ'רבינסקי, מנכ"ל צ'רידי, מסר: "נתוני 2025 מוכיחים שעולם הנתינה הישראלי נכנס לשלב בוגר ומקצועי. הציבור פתח את הלב גם בשנה מאתגרת, הוא עשה זאת בצורה ממוקדת יותר. הצמיחה הדו-ספרתית בישראל, לצד הצמיחה שאנו רואים בנציגויות שלנו ברחבי העולם, הן תוצאה של שכלול הכלים הטכנולוגיים והיכולת של ארגונים להפוך נתונים לסיפורי הצלחה וגיוס מבוסס אמון".