רגע לפני הבחירות: סבב המינויים שיוזם המפכ"ל בצמרת המשטרה | פרסום ראשון

פרסום ראשון: המפכ"ל דני לוי מתכנן סבב מינויים נרחב של ניצבים במשטרה, שיהווה הזדמנות אחרונה עבור השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לקבוע את פני צמרת הפיקוד לפני הכניסה לתקופת בחירות - שבה נאסרים מינויי בכירים.

בדיון סגל הפיקוד הבכיר שנערך בשבוע שעבר, הבהיר המפכ"ל כי בכוונתו לרענן את שורות המשטרה: "אחרי כמעט שנתיים, הגיע הזמן לסבב מינויים".

לפני כחודש וחצי פרסמנו כי לוי מקדם מהלך דרמטי במשטרה - פיצול אגף החקירות והמודיעין. האגף מפעיל, מפקח ומתאם את כלל פעולות החקירות והמודיעין במשטרת ישראל.

על פי התכנון, כל אחד מהאגפים יעמוד תחת ניצב ויפעל באופן עצמאי. עוד נודע כי המפכ”ל כבר החל לקדם את המהלך ואף העביר אותו לבחינת גורמי מקצוע, שצפויים להגיש את מסקנותיהם בזמן הקרוב.