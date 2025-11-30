דור המילואים: הישוב שכמעט כולו גויס - והנשים שנשארו לבד

בשיאו של גיוס המילואים הנרחב ביותר מאז תחילת המלחמה, כתבנו אוריה קשת יצא ללוות את החיים של משפחות וחיילי המילואים שהפכו לשגרה שקופה. בפרק השלישי והאחרון, הוא הגיע לישוב שכמעט כולו גויס והנשים שנשארו לבד ימים ארוכים.

נשות המילואימניקים מספרות על הקשיים שהתעוררו מאז שהגברים עזבו את הבית ונקראו להתייצב לשירות, חלקם אף ליותר משנה - הבדידות, החזקת הבית ללא עזרה, והגעגועים של הילדים לאבא. אך לצד זאת הן לא שוכחות השליחות שמאחורי ההקרבה האישית שלהן ושל בני זוגן.