תינוק בן כחצי שנה נשכח לבדו במעון ברחובות השייך לרשת מוכרת

פרסום ראשון: תינוק כבן חצי שנה נשכח היום (רביעי) למשך שעות ארוכות על ידי צוות במעון ברחובות השייך לרשת מוכרת.

אמו של התינוק הגיעה בשעות אחר הצוהריים לאסוף את בנה הפעוט מהמעון, הפועל במתחם הכולל אשכול גנים. עם כניסתה למעון הבחינה כי החדר חשוך וריק. לדבריה, נאמר לה כי הילד כבר אינו במקום, זאת בזמן שהצוות היה בעיצומו של קיפול המקום ויציאה ממנו.

האם סברה שבעלה אסף את הילד, אך לאחר שיחה עמו התברר כי איש לא לקח את התינוק. במקום התפתחה דרמה, ולאחר בדיקה נוספת הובן כי הפעוט כלל לא נאסף.

בשלב זה פנתה האם לגננת מהמעון הסמוך בבקשת עזרה, ויחד השתיים החלו בסריקה במעון. במהלך הסריקות אותר התינוק ישן לבדו, מכוסה בשמיכה, בחדר חשוך - ללא השגחה. שוטרי תחנת רחובות הוזעקו למקום. הגננת עוכבה לחקירה ובשעה זו נחקרת בתחנת משטרת רחובות.

בתוך כך, החקירה על מותו של התינוק במעון הלא חוקי בבני ברק אתמול נמשכת. סיבת מותו של התינוק עדיין אינה ברורה, והוריו מתנגדים בתוקף לביצוע נתיחה. מחר בית המשפט צפוי להכריע האם תבוצע נתיחה בגופת הפעוט. בתיעוד שהגיע לידי i24NEWS ניתן לראות את רגעי הדרמה שהתחוללו אמש במעון שפעל באופן פיראטי, ללא רישוי או פיקוח.

--

עם הגעת הכוחות למקום דווח על הזנחה קשה במעון, לרבות ילדים שעושים על עצמם את צרכיהם. במקום שהו 19 תינוקות - עם מטפלת אחת בלבד. הגננת חשודה בגרימת מוות ברשלנות ובהזנחת קטין. בחקירתה הודתה שאין לה כל הסמכה