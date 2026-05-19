הפעיל הפוליטי והפרובוקטור נאור נרקיס, שמתמודד בפריימריז של מפלגת "הדמוקרטים", הגיע בתחילת השבוע לאירוע שמיועד לנשים בסינמטק הרצליה וניסה כמו תמיד לייצר פרובוקציה. נרקיס הגיע למקום באופן מכוון עם גברים נוספים במסגרת מה שהוא מכנה "מחאה נגד הפרדה מגדרית". התגובה של מארגנת האירוע - שבחרה לאפשר לנרקיס להיכנס - הפתיעה רבים.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

.

"אירוע בהפרדה מגדרית במימון ציבורי הוא בלתי חוקי במדינת ישראל", אמר נרקיס בריאיון ל"מדברים חדשות". "המארגנת לא עשתה לי טובה כשהכניסה אותי", הוסיף.

עוד טען נרקיס כי אירוע בהפרדה מגדרית במימון ציבורי בהרצליה הוא פרובוקציה, אך "אדם חילוני שנכנס לקולנוע בהרצליה, זו לא פרובוקציה". "אם המארגנת רוצה לעשות אירועים בהפרדה מגדרית - שתעשה אותם בסינמטק של בני ברק", מסר.

מגיש התוכנית, אלירז שדה, הקשה על הפעיל החילוני: "יש מופעים שממומנים על ידי העירייה שלי, עיריית רחובות, והם לא מתאימים לי. שכל אחד ימצא את עצמו. אנשים רוצים לרצות את כל העיר כמה שאפשר. אתה לא בעד מבחר תרבותי?". נרקיס השיב: "דיברתי עם הנשים שהיו שם. רובן היו מערים אחרות - מאלעד, מנתניה. הן לא היו תושבות הרצליה. הסיבה שהן באות להרצליה היא שהעיריות שלהן לא משקיעות בתרבות".

לבסוף, נשאל נרקיס: "אתה לא מרגיש אתה פוגע באנשים? בסוף אנחנו יכולים לחיות פה בשלום, וכל אחד ימצא את הגוון התרבותי שלו. האירועים האלה מייצרים מצג שאנחנו לא יכולים". נרקיס השיב: "במדינות הלכה אמונה דתית של אדם גוברת על עקרון השוויון. במדינות דמוקרטיות חילוניות בן אדם לא יכול להגיד 'אני דתי, ואני חושב שכל המרחב הציבורי צריך להשתנות בשבילי'. הגישה שאתה מציג, אלירז, מתאימה לאסלאם". "לא, היהדות היא לא כזאת. היהדות היא דבר רך ועדין, אבל אתה רואה בה משהו מאוד קשה", מחה שדה.

על השאלה אם בכוונתו של נרקיס למחות גם נגד הפרדה מגדרית במגזר הערבי בחר הפעיל שלא לענות.