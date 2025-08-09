קופת העירייה של בני ברק שהפכה לבנק פרטי למקורבי ראש העיר

מומלצים -

איך הפכה הקופה הקטנה של עיריית בני ברק, לסוג של בנק פרטי למקורבי ראש העיר? בלי שום פיקוח, שלושה מהאנשים הקרובים ביותר לחנוך זייברט קיבלו לפי החשד צ’קים שמנים מקופת העירייה - בשווי עשרות אלפי שקלים, עבור ארוחות. המסמכים, ההעברות, והשתיקה של כולם - התחקיר שמגלה לאן זורמים חלק מכספי הציבור בעיר. צפו בכתבה המלאה