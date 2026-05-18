הביקיני הקטן לא הולך לשום מקום: מאחורי הטרנד שכבש את החופים

מי שביקר לאחרונה בחופי הים לא יכול היה לפספס: בגדי הים הקטנטנים הפכו לאחד הטרנדים הבולטים של עונת הרחצה. אבל מאחורי האופנה הזו תופעה רחבה יותר - נשים בכל המידות והגילאים בוחרות ללבוש אותם בגאווה, וחוגגות את הגוף שלהן בדיוק כפי שהוא. אבל הסיפור הרבה יותר גדול מרק בגד ים. הערב (ראשון) ב"מהדורה המרכזית", כתבתנו גילה צוקרון גולן עם הטרנד הכי גדול של השנים האחרונות.

אם הלכתם לאחרונה לחוף הים או פשוט פתחתם אינסטגרם של משפיענית כזו או אחרת, כנראה שגם אתם שמתם לב לזה. הביקיני הקטנטן כאן, והוא כנראה לא הולך לשום מקום. אבל אם נדמה לכם שבגדי הים של 2026 קטנים יותר מאי פעם, מומחי אופנה דווקא טוענים אחרת. ובזמן שהביקיני הקטן ממשיך לככב, החופים של היום מספרים גם סיפור אחר לגמרי.

לצד מי שבוחרות בבגדי ים מינימליסטיים יש גם מי שבוחרות דווקא להתכסות. בורקיני, בגדי ים צנועים, חולצות גלישה ארוכות או גזרות סגורות יותר. בסופו של דבר, נראה שהטרנד הכי גדול של השנים האחרונות הוא בכלל הבחירה.

אבל לצד הטרנדים והגזרות, עבור לא מעט נשים ונערות החוף הפך לזירה אופנתית ובגד הים הוא הרבה יותר מרק פריט לבוש. לפעמים ההשפעה של בגד הים הקטנטן יכולה להיות מורכבת, במיוחד בעידן שבו הרשתות החברתיות מציפות בלי סוף תמונות, פילטרים והשוואות בלתי נגמרות.

בר כהן, משפיענית רשת שעוסקת בדימוי גוף, העלתה לא מזמן סרטון שבו דיברה על הלחץ להיראות "נכון" בבגד ים. התגובות, אגב, לא איחרו להגיע. חלק חיזקו, אחרות תקפו. עוד הוכחה לכמה הנושא הזה עדיין טעון. אבל אולי הדבר הכי מעניין שקורה הקיץ נמצא דווקא מחוץ למסך. כי במקביל לטרנד הביקיני הקטן, יותר ויותר נשים מגיעות לחוף בדיוק כמו שהן. בכל המידות, בכל הצבעים ובכל הגילאים.

ואם פעם היה נדמה שיש רק סוג גוף אחד שמותר לו ללבוש ביקיני, היום המציאות כבר נראית אחרת לגמרי. כל הדיון הזה בכלל לא עוסק רק בביקיני. אלא בזכות של כל אחת להרגיש בנוח בגוף שלה. בלי קשר למידה, לגזרה או לכמה עור היא בוחרת לחשוף.