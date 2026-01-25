נחמה לגיטימית או אשליות: מה מחפשים הישראלים בעולם שמעבר?

עולם התיקשור הפך לאחרונה לתופעה שסוחפת המונים • בין היתר אמהות שכולות לומדות לתקשר כדי להרגיע את הגעגוע לבנים שאיבדו במלחמה • מה מחפשים הישראלים בעולם שמעבר?

נעמה גבע
נעמה גבע ■ כתבת מגזין
1 דקות קריאה
מה עומד מאחורי שגעון התיקשור, ואיפה עובר הגבול שבין נחמה לאשליה?

עולם התיקשור הפך בשנה האחרונה לתופעת מיינסטרים שסוחפת המונים. אבל לצד הטרנד בטיקטוק והקהילות ברשת, מתגלה צד אחר ופחות מדובר: אמהות שכולות שלומדות לתקשר כדי להרגיע את הגעגוע לבנים שאיבדו במלחמה 

כתבתנו נעה גבע יצאה לברר ב"מגזין השבת": בין הניסיון למצוא ודאות בכאב, לבין הספק המדעי - מה מחפשים הישראלים בעולם שמעבר, והאם מדובר בנחמה לגיטימית או במלכודת של אשליות. 

האם השכולה רקפת חורש-יהושוע, סיפרה על השילוב בין עולם התיקשור לבנה שנפל: "את רוצה להיות איתו בקשר, אז זה יותר קל מאשר עם הבת שלי, שכן מתאים לה או לא מתאים לה - הוא נוכח. את יכולה לדבר איתו, הוא עונה".

שרון הדר, אמו של יהב ז"ל, הוסיפה: "כשמבינים את זה, זה לא מקל אבל זה נותן את הידיעה שזה קיים ונוכח, אנחנו חיים באותו מקום - אבל בתדרים אחרים. אז אפשר לתקשר".

