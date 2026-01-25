נחמה לגיטימית או אשליות: מה מחפשים הישראלים בעולם שמעבר?

עולם התיקשור הפך בשנה האחרונה לתופעת מיינסטרים שסוחפת המונים. אבל לצד הטרנד בטיקטוק והקהילות ברשת, מתגלה צד אחר ופחות מדובר: אמהות שכולות שלומדות לתקשר כדי להרגיע את הגעגוע לבנים שאיבדו במלחמה

כתבתנו נעה גבע יצאה לברר ב"מגזין השבת": בין הניסיון למצוא ודאות בכאב, לבין הספק המדעי - מה מחפשים הישראלים בעולם שמעבר, והאם מדובר בנחמה לגיטימית או במלכודת של אשליות.

האם השכולה רקפת חורש-יהושוע, סיפרה על השילוב בין עולם התיקשור לבנה שנפל: "את רוצה להיות איתו בקשר, אז זה יותר קל מאשר עם הבת שלי, שכן מתאים לה או לא מתאים לה - הוא נוכח. את יכולה לדבר איתו, הוא עונה".

שרון הדר, אמו של יהב ז"ל, הוסיפה: "כשמבינים את זה, זה לא מקל אבל זה נותן את הידיעה שזה קיים ונוכח, אנחנו חיים באותו מקום - אבל בתדרים אחרים. אז אפשר לתקשר".

