כבר שנתיים שללי דרעי, דמות ידועה בת הציונות הדתית, חיה בצל השכול. היא איבדה את בנה סעדיה דרעי ז"ל, שנפל ברצועה - וכעת מחליטה לפתוח פצעים שלא העזה לגעת בהם. במסגרת המסעות של שמעון אלקבץ בארץ הגיבורים, היא חושפת ווידוי מטלטל - מתי ידעה שבנה לא ייפול בקרב, מה הבינה כשהבשורה דפקה לה בדלת ומאיפה היא שואבת כוחות להפיץ מלא אור.

"אני ידעתי שככה הוא ימות, משהו כשהוא היה בן 13 או 14", משחזרת דרעי בווידוי חשוף. "אמא יודעת בגיל 13 שהילד הזה שהיא רואה מולה לא ימות מוות נורמלי - הוא ימות מות גיבורים. התחושה הזו ליוותה אותי, והיא לא שיתקה אותי. ידעתי שזה מה שהוא רוצה. אם הייתי מונעת ממנו לעשות את זה, הוא לא היה סעדיה. הייתי מאבדת אותו בדרך אחרת". היא משתפת שהוא אמר לאשתו רחלי: "אני לא יכול לשבת פה במזגן ולשתות את הקפה שלי כשהאחים שלי נלחמים". היא משתפת ש"לפעמים כשאני שוכבת במיטה אני שואלת את עצמי למה לא עצרתי אותו, אבל אני נזכרת שהוא ידע בדיוק מה הוא עושה".

דרעי משחזרת בדמעות את רגע הבשורה המר, שתפס אותה בעיצומן של קניות. "כשהגיעו המבשרים ואמרו לי, 'בנך סעדיה יעקב נהרג היום במרכז רצועת עזה', מה ששמעתי בראש באותו רגע זה את הפסוק: 'אברהם, אברהם, קח את בנך, את יחידך אשר אהבת, את יצחק'. רציתי שהבן שלי יחיה. רציתי שהוא יחיה על קידוש השם, לא רציתי שימות על קידוש השם".

גם האב חיים דרעי משתף בהתמודדות היומיומית בבית הכנסת ביישוב אלי: "לפעמים אני מאתגר את עצמי, עושה תרגיל כדי להתרגל לעובדה שהכיסא ריק", מספר האב בכאב. "בדרך כלל כשעולים לתורה, הילדים עומדים לכבד את האבא. כשאתה לא רואה אותו שם – אני פשוט לא מסתכל לכיוון הספסל. מכבה את הלב". ללי מוסיפה בגעגוע: "שנתיים אחרי, אני עדיין מתיישבת במרפסת ומחכה לשמוע את הצעדים שלו".

לצד הכאב הפרטי, דרעי נושאת עימה מסר נוקב לחברה הישראלית בנוגע לחובת השירות והאחדות. היא נזכרת בהספד שנשאה על קברו של סעדיה, ששילב בין עולמות עמוקים של לימוד גמרא לצד אהבה למוזיקת רוק כמו להקת AC/DC: "סעדיה הוכיח שאין סתירה בין התורה לבין הזכות לשרת בצה"ל. זה לא שוויון בנטל, זה שוויון בזכות. זו מצווה. תוציאו את רגליכם מהבוץ הטובעני של השיקולים הזרים והאינטרסים הצרים".