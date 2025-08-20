הטיול שהסתבך: יחידת החילוץ שעובדת באוגוסט מסביב לשעון

מומלצים -

בשעה אחת בצהריים, בחמ"ל המבצעי של יחידת חילוץ מגילות ים המלח התקבלה הודעה: אירוע אמת, מטייל חבול בנחל פרת, חפ"ק הוקם במצפור השישה - נא להגיע ברכבי היחידה והרבה מים. בתוך פחות משעה, המתנדבים יחד עם כוחות כבאות ממחוז ש״י ורשות הטבע והגנים חברו יחדיו לחפ״ק משותף וירדו במיידי לתוך הוואדי לחילוץ המטייל.

בערוץ נחל בוואדי קלט, נפל ונחבל מטייל שהגיע עם חמשת ילדיו לטיול לרגל ״בין הזמנים״, החופש הגדול בחברה החרדית.

כבר יותר מ-30 שנה פועלת יחידת החילוץ מגילות ים המלח, שבסיסה מערך של כ-90 מתנדבים, הגדולה בארץ ועם ייצוג נשי גבוה. בעשורים האחרונים, בקיץ, בחורף ובכל ימות השנה, חילצו אנשי היחידה אלפי מטיילים במרחב המדברי מהיפים בארץ, שטומן בחובו לא מעט סכנות.

