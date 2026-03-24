טרגדיה בנהר הירדן: אב טבע למוות לאחר שניסה להציל את בנו

אסון בצפון: גבר בן 48 מהיישוב ברכה בשומרון טבע למוות היום (שלישי) בנהר הירדן כשניסה להציל את בנו בן התשע לאחר שנסחף בזרם.

האב והבן הגיעו לפעילות בנהר הירדן סמוך לגשר אריק בצפון. בשלב מסוים הבחין האב שבנו נסחף במורד הזרם. ביחד עם אחיו הגדול של הילד, השניים נכנסו לנהר על מנת להצילו, אך האב טבע. לבסוף הילד הוצל על ידי אחיו הגדול. כוחות הצלה שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותו של האב, לאחר שנמשה מהמים כשהוא ללא דופק וללא נשימה.

פראמדיק מד"א סלמאן ספדי שפעל בזירה סיפר: "קיבלנו דיווח על אירוע קשה - גבר שטבע בנהר הירדן, לאחר שניסה לחלץ ילד מהמים. בסיום פעולות החילוץ המורכבות של כוחות הכיבוי, הם העבירו אלינו את הגבר שהיה מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה.

"התחלנו לבצע פעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים, הנשמות ומתן תרופות, שבסופן לצערנו נאלצנו לקבוע את מותו. צוותי מד"א נוספים העניקו טיפול רפואי ופינו לבית החולים את הילד שהיה על גדת הנהר כשהוא בהכרה מלאה ובמצב קל לאחר שחולץ ע"י אדם נוסף שהיה במקום".