בעקבות מעצר האברכים: החרדים יפגינו - שיבושי תנועה צפויים

המשטרה נערכת להפגנות החרדים הצפויות היום (שלישי) בשעות אחר הצהריים, בעקבות מעצר תלמידי ישיבות שהוגדרו כעריקים מצה"ל. החל מהשעה 16:00 ייחסמו לתנועה קטעים מכביש 4 בין מחלף אלוף שדה לצומת אם המושבות, לשני הכיוונים.

במשטרה הזהירו מהעומסים והחסימות הצפויים גם בציר ז'בוטינסקי בבני ברק ובצומת גהה, והמליצו לציבור הנהגים להימנע מהגעה למוקדי המחאה ולבחור בדרכים חלופיות.

בהודעת המשטרה נמסר כי "שוטרי מרחב דן יימצאו במקום, יבצעו הכוונת תנועה וישמרו על הסדר הציבורי", תוך הדגשה כי המחאה תתאפשר במסגרת החוק - אך הפרות סדר או חסימת צירים מסוכנת יטופלו בנחישות.

ברקע להפגנות: עיתון המודיע, ביטאון אגודת ישראל, הכריז הבוקר על "יום תפילה ותענית" ביום חמישי הקרוב במחאה על "גזירת הגיוס בכפייה". הפלג הירושלמי הודיע על "יום זעם" שייערך מול כלא 10 בבית ליד, וחסידות סאטמר קראה לצעירים להשתתף בעצרת מחאה - בה ינאם האדמו"ר בשידור חי מברוקלין.

הקריאות להפגנות באות ימים ספורים לאחר "יום העצירה" של משפחות החטופים, שבו השתתפו מאות אלפים. הפעם, ההנהגה החרדית מבקשת לשים דגש על "רדיפת לומדי התורה".

במקביל, בצה"ל הודיעו על פתיחת מבצע "מתחילים מחדש" לגיוס עריקים, מהלך שמעורר התנגדות חריפה במגזר החרדי.