"אתה מתפלל שזה ייפסק": רום ברסלבסקי חושף את ההתעללות בשבי

שורד השבי רום ברסלבסקי, שהוחזק בשבי חמאס בעזה במשך שנתיים ושוחרר במסגרת עסקת החטופים, חשף את ההתעללות והתקיפה המינית שעבר. רום, סיפר כי "הם הפשיטו ממני את כל הבגדים, קשרו אותי עירום וגרמו לי לגווע רעב".

ה"דיילי מייל" פרסם ציטוטים מתוך הריאיון המלא שישודר מחר בערוץ 13, במהלכו אמר רום כי "זו הייתה אלימות מינית שמטרתה העיקרית הייתה להשפיל אותי". שורד השבי ציין כי התרחשו תקיפות נוספות. "קשה לי לדבר על החלק הזה ספציפית, זה קשה. זה היה הדבר הכי נורא", הוסיף.

הוא אמר כי "זה משהו שאפילו הנאצים לא עשו, אתה פשוט מתפלל שזה ייפסק. בזמן שהייתי שם - כל יום הייתי אומר לעצמי 'שרדתי עוד יום בגיהנום, מחר בבוקר אתעורר לעוד אחד'". רום, הוא הגבר שורד השבי הראשון שמדבר על התקיפה המינית שעבר. השורדות עמית סוסנה ואילנה גריצבסקי בנוסף דיברו על כך, ואף מול מועצת הביטחון של האו"ם.