שורד השבי ומשפחות שכולות בעד גל"צ: "אל תסגרו את התחנה"

שורד השבי אלי שרעבי יצא הבוקר (שלישי), יחד עם משרתים ונציגי משפחות שכולות, בקריאה משותפת: "אל תסגרו את גלי צה"ל". היום ב-13:00 תדון הוועדה לביקורת המדינה בנושא, ומחר צפוי דיון בג"ץ בעתירות נגד סגירת התחנה.

בסרטון חדש שעלה לרשתות בעד תחנת הרדיו הצה"לית ונגד סגירתה, משתתפים מלבד שרעבי גם סמל עוז אוקמפו, שנפצע קשה מאוד במלחמה ברצועת עזה; סרן במיל' יובל איזק, ששירתה 565 ימים במילואים במהלך המלחמה; אשירה גרינברג, אלמנתו של סא"ל תומר גרינברג ז"ל שנפל במלחמה; וצביקה גרינגליק, אביו של סרן שאולי גרינגליק ז"ל שנפל במלחמה.

"גלי צה"ל היא חלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי, היא חלק מהסיפור שלנו. גלי צה"ל הוכיחה שהיא באמת בית לחיילים. היא נותנת במה יומיומית לפצועי צה"ל יותר מכל כלי תקשורת אחר, והיא מחבקת את המשפחות השכולות, כולל מיזמי הנצחה שאין בשום מקום אחר. שורדי השבי סיפרו ששמעו את שידורי גלי צה"ל במנהרות וזה נתן להם כוח ותקווה. גלי צה"ל היא לא מה שסיפרו לכם. אל תסגרו את גלי צה"ל", הם אומרים בסרטון.