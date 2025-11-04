"איך אפשר לאסוף את השברים שהלב וראש מסרבים לקבל?": המונים מלווים למנוחות את אל"ם אסף חממי

המוני ישראלים מלווים היום (שלישי) למנוחות את מפקד החטיבה הדרומית באוגדת עזה, אלוף-משנה אסף חממי, שנפל ונחטף ב-7 באוקטובר. הוא ייקבר בחלקה הצבאית בבית העלמין קרית שאול, בחלקת "חרבות הברזל".

טרם הגעת מסע הלוויה למקום, השיירה עברה מסלול ארוך, שכלל את בית הוריו בראש העין, מספר מקומות בעיר - בהם בית ספר על שמו וקרית אונו בה התגורר. בתחילת ההלוויה הושמעה ההקלטה של חממי מבוקר השבעה באוקטובר, בה הכריז על מלחמה.

נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד: "אסף יקר ואהוב, הנה שבת אלינו אחרי יותר משנתיים בידי המרצחים. היית הראשון להגיע, לחתור למגע ולהסתער על האויב עם פקודיך - תומר וקיריל ז"ל, ונפלתם יחד איתם - מות גיבורים. הנשיא סיפר בדבריו כי בשישי האחרון "ביקרתי באותו קיבוץ נירים, עמדנו שם עם המונים בדומיה ודמע, ליד המקום בו נפלתם - ואני חשבתי לעצמי, כמה היית שמח לשמוע שהם שבו הביתה".

הרצוג הוסיף כי אלוף-משנה אסף מסמל "דור של מפקדים גיבורים, מלח הארץ, ערכיים, צנועים, אוהבי אדם ועם - ועושים הכל כדי להגן על מדינת ישראל ואזרחיה". "אלה האנשים שעם ישראל נושא אליהם עיניים בגאווה, באמונה ובתקווה", סיים בדבריו.

עומר שפירא, תיעוד מבצעי כב"ה

הרמטכ"ל אייל זמיר סיפר כיצד היה מסתער יחד עם חברו לנשק אלוף-משנה חממי: "יחד אל עבר מטרה באופק כמו שעשו דורות של לוחמים, 'אנחנו במלחמה, הכל בסדר, מלחמה' - כך הכרזת בקשר, הראשון להבין את המצב ולפעול, לדרוך גזרה שלמה ולפעול מול תרחיש הבלהבות שפקד את המדינה".

זמיר הוסיף: "בשדות נירים נאסף היבול גם העונה. בית אריזה חדש לאבוקדו נחנך, ועבודות ההקמה של מאגרי המים מתקדמות במרץ. משפחות נכנסות אל בתים חדשים שנבנו בין שבילי הקיבוץ, ובידיהן תינוקות שיגדלו בבית שאתה ולוחמיך הבטחת את תקומתו". הרמטכ"ל סיים ואמר כי מכאן - "אנחנו נישא את הציווי 'להיות טובים - להיות חממי', עד הנצח".

קלרה, אימו של חממי ספדה: "אני יושבת וכותבת ומנסה להכיל את הכאב מאז אותו יום ארור, איך אפשר לאסוף את השברים שהלב וראש מסרבים להאמין ולקבל? מי יכתוב לי ברכת יום הולדת עם החרוזים היפים שלך, מי ישלח לי הודעה שמספיקה להפוך את היום לטוב יותר?".

אילן, אביו סיפר כי בנו השאיר צוואה כשהיה קצין צעיר: "אם אני נופל בשבי, אני לא נכנס חי - אל תעשו עליי עסקאות". הוא ספד לבנו, וציין כי היום כששב לביתו, "אספת איתך כמעט את כל החטופים, עדיין שמונה נותרו מאחורי וצריכים לחזור הביתה. היית אבא מפקד - ומעל לכל אדם של משמעות".

מספר שעות לפני הלוויה, חברו, רס"ן במיל יהונתן ללזר, ספד לו בריאיון לטליה כהן ב"חדר החדשות", וסיפק הצצה לאישיותו של הקצין הבכיר ביותר שנפל בבוקר הטבח בעוטף עזה. "היומיים האחרונים היו קשים מאוד - מצד אחד אני שמח שהמעגל נסגר, אבל מצד שני עד לפני כמה חודשים, לא האמנתי שהוא לא בחיים, חשבתי שהוא חי, ונלחם - ועובד על כולנו", סיפר.

"השיחה האחרונה שלנו התרחשה ביום שישי - 6 באוקטובר - ועסקה בספורט ומכבי", הוסיף, "מי שהכיר אותו ידע שהוא העביר את החודש הראשון שלו בתפקיד בשטח, וההכרה שלו של האזור אפשרה לו לקלוט בשנייה את ההתרחשויות. ההכרזה שלו על מלחמה, והפקודה שירדה לכוחות הצליחה להציל לפי דעתי מאות בני אדם".

הוא סיכם: "אנשים העריצו את חממי - שנגע בכולנו, אני חושב שאין אדם שיוכל להגיד עליו משהו רע. הוא לא דיבר הרבה ופשוט עשה".

כזכור, חממי נפל בקרב בקיבוץ נירים כשהוא בן 40, ונחטף יחד עם סמל ראשון תומר יעקב אחימס וסמל קיריל ברודסקי, לוחמי החפ"ק שלו שהושבו לקבורה. הוא הותיר אחריו את הוריו קלארה ואילן, את אחיו איתן, את אשתו ספיר ושלושת ילדיהם - אלה, אלון וארבל.