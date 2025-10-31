דנה אינטרנשיונל ומירי אלוני: העצרת לציון 30 שנה לרצח רבין

אחרי שבחמש השנים האחרונות לא התקיימה: העצרת המרכזית לזכרו של ראש הממשלה יצחק רבין ז״ל חוזרת במתכונת מיוחדת לציון שלושה עשורים להירצחו מחר (מוצ"ש) בשעה 19:30, בסמוך לאנדרטת רבין ברחוב אבן גבירול.

השנה ישתתפו בעצרת שורה של אמנים (סדר האמנים לפי א״ב): אור עמרמי ברוקמן, אסתר רדא, בועז שרעבי, דנה אינטרנשיונל, ואלרי חמאתי, מירי אלוני, ושלומית אהרון. בנוסף, יקחו חלק בעצרת: שורד השבי, חבר קיבוץ ניר עוז ואיש התנועה הקיבוצית גדי מוזס; ראש מיזם 929 - תנ"ך ביחד, הרב בני לאו; מנכל״ית שותפה בחברת NAS, וסגנית נשיאה בקרן החדשה לישראל, ד״ר נסרין חדאד חאג׳-יחיא.

הבוקר הודיע חמי סל, המפיק והפעיל החברתי מאחורי עצרות רבין ב-30 השנים האחרונות כי העצרת הקרובה תהיה האחרונה שיפיק. כידוע עצרת הזיכרון לזכר יצחק רבין שמתקיימת מדי שנה (מלבד 5 השנים האחרונות) מופקת על ידי קבוצת ״חוזרים לכיכר״ בהובלתו של המפיק חמי סל, ואינה ממומנת מכספי המדינה, אלא מתרומות שמגוייסות כל שנה לטובת קיום האירוע.

ארכיון צה"ל במשרד הביטחון

המפיק והאיש שעומד מאחורי עצרות רבין ב-30 השנים האחרונות, חמי סל: "אחרי 30 שנים מהרצח הנורא ששינה את פני החברה הישראלית, החלטתי שזו השנה האחרונה שאפיק את העצרת. מורשת רבין חשובה היום מאי פעם, אני קורא לכם להגיע במוצ״ש לכיכר רבין - לזעוק ביחד אולי בפעם האחרונה - לא אבדה תקוותנו, והתקווה בת שנות אלפיים, כן לשלום - לא לאלימות".

באירוע ינאמו בין היתר: יו״ר ״הדמוקרטים״, אלוף (מיל׳) יאיר גולן; ראש האופוזיציה, ראש הממשלה לשעבר ויו״ר ״יש עתיד״ יאיר לפיד; הרמטכ״ל והשר לשעבר, ויו״ר מפלגת ״ישר!״, רא״ל (מיל׳) גדי אייזנקוט; והשרה לשעבר ציפי לבני.

היערכות המשטרה - כל חסימות הכבישים

מחר לא תותר חניה באזור הכיכר והעצרת, החל משעות הבוקר ועד הלילה, וכמו כן - החל מהשעה 17:30 ועד 23:00 ייחסמו לתנועת כלי רכב ברחובות הבאים:

▪️רחוב אבן גבירול - מרחוב ז'בוטינסקי ועד שדרות שאול המלך, בשני הכיוונים.

▪️רחוב פרישמן - מכיכר מסריק ועד רחוב אבן גבירול, בשני הכיוונים.

▪️שדרות דוד המלך - מרחוב ויצמן ועד רחוב אבן גבירול, לכיוון מערב.

▪️רחוב מלכי ישראל - משדרות בן גוריון ועד רחוב פרישמן, בשני הכיוונים.

▪️שדרות ח"ן - מרחוב נצח ישראל ועד רחוב מלכי ישראל, לכיוון צפון.

▪️רחוב הדסה - מרחוב שלמה המלך ועד רחוב אבן גבירול, בשני הכיוונים.

▪️רחוב בלוך - מרחוב ארלוזורוב ועד רחוב אבן גבירול, לכיוון מערב.

▪️רחוב שאול המלך - מרחוב ויצמן ועד רחוב דה וינצ'י, בשני הכיוונים.

▪️רחוב אבן גבירול - מרחוב רוקח ועד כיכר רבין, בשני הכיוונים.

▪️רחוב אבן גבירול- ייחסם לצפון מרחוב מרמורק.

המשטרה ממליצה לציבור הנהגים להימנע מהגעה ברכב פרטי לאזור האירוע, להיעזר בתחבורה ציבורית ולהישמע להנחיות המשטרה במתחם ובצירים הסמוכים.