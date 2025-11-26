הכאב והאובדן שגרמו שנתיים של מלחמה מתמשכת - הפכו ליצירה ואומנות

הכאב והאובדן שגרמו שנתיים של מלחמה מתמשכת - הולידו גם יצירה ואומנות מסוג אחר. פייר קלושנדלר פגש משרת מילואים, שמתמודד עם המראות הקשים באמצעות ציורים משדה הקרב, וראה את היצירות השונות שהפכו להתמודדות, בהן גם רסיסי טילים שהופכים לחפצים יקרי ערך.

צפו בכתבה המלאה - בראש העמוד