הכאב והאובדן שגרמו שנתיים של מלחמה מתמשכת - הפכו ליצירה ואומנות

הכאב והאובדן של המלחמה - שהפכו ליצירה ואומנות
משרת המילואים שחווה שנתיים של מלחמה מתמשכת, מתמודד עם המראות הקשים בדרכים מיוחדות • מציורים משדה הקרב, דרך יצירות, בהן גם רסיסי טילים שהופכים לחפצים יקרי ערך • צפו בכתבה המלאה
פייר קלושנדלר כתב מגזין
1 דקות קריאה
הכאב והאובדן שגרמו שנתיים של מלחמה מתמשכת - הולידו גם יצירה ואומנות מסוג אחר. פייר קלושנדלר פגש משרת מילואים, שמתמודד עם המראות הקשים באמצעות ציורים משדה הקרב, וראה את היצירות השונות שהפכו להתמודדות, בהן גם רסיסי טילים שהופכים לחפצים יקרי ערך.
צפו בכתבה המלאה - בראש העמוד
