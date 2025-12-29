דרמה בהלל יפה: נעצר חשוד שגנב רכב עם תינוק בתוכו

שוטרי תחנת חדרה, בשיתוף פעולה עם מערך האבטחה של בית החולים הלל יפה, סיכלו לפני זמן קצר (שני) אירוע גניבת רכב שבתוכו שהה תינוק.

הדרמה החלה כאשר התקבל דיווח במוקד המשטרה ובקרב אנשי הביטחון של בית החולים, אודות רכב שעל פי החשד נגנב משטח המרכז הרפואי. הפרט המבהיל ביותר בדיווח היה כי בתוך הרכב הגנוב נמצא תינוק. כוחות משטרה של תחנת חדרה הגיעו במהירות למקום, וחברו למאבטחי בית החולים. בפעילות משותפת ונחושה, הכוחות הצליחו לאתר את הרכב ולעצור את החשוד כשהוא עדיין בתוכו.

התינוק חולץ מהרכב כשהוא בריא ושלם והועבר מיד חזרה לידי משפחתו. החשוד בגניבה נעצר במקום והועבר לחקירה בתחנת המשטרה. מפרטים ראשוניים עולה כי מדובר במתמודד נפש.

מהמשטרה נמסר כי "בהתאם לצרכי החקירה וממצאיה, ייבחן בהמשך הצורך בהבאתו לדיון בבקשה להאריך את מעצרו בבית המשפט. החקירה נמשכת".

מבית החולים הלל יפה נמסר: "מדובר במטופל, ככל הנראה במצב פסיכוטי, שנמלט מחדר מיון ונכנס לרכב שבדיוק נכנס למיון. אנשי הבטחון חתרו למגע והגיבו באופן מידי ומקצועי, עצרו את האיש ודווחו לאנשי המשטרה. התינוק הוחזר בבטחה להוריו. המשטרה בודקת כעת את כל הפרטים".