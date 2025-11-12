"התחנה פגעה במאמצי המלחמה ובמורל": שר הביטחון הורה לסגור את גלי צה"ל

שר הביטחון ישראל כ"ץ החליט היום (רביעי) לסגור את תחנת הרדיו הצבאית גלי צה"ל. שידורי התחנה יופסקו עד לתאריך 1 במרץ 2026. השר יגיש בקרוב הצעת החלטה לאישור הממשלה, בהתאם להליך המקובל.

לאחר הסגירה, בכוונת כ"ץ להקים צוות מקצועי במשרד הביטחון שיוביל את יישום ההחלטה, ויעסוק בכלל ההיבטים הנוגעים לסיום פעילות התחנה, ובראשם סיוע לאזרחים עובדי צה"ל המועסקים בתחנה לסיים את העסקתם בהסדרים ראויים, תוך שמירה על זכויותיהם.

בנוסף, ובהתאם להמלצת הוועדה לבחינת פעילות תחנת גלי צה"ל, הצוות יעסוק בשימור פעילותה של תחנת גלגלצ, תוך שמירה על צביונה ואופייה - לרבות חיזוק העלאת המודעות לזהירות בדרכים, בהתאם לייעודה המקורי.

השר כ"ץ על ההחלטה: "כפי שהבהרתי - מה שהיה לא יהיה. גל"צ הוקמה על ידי ממשלת ישראל כתחנה צבאית כדי שתשמש כפה ואוזן לחיילים ומשפחותיהם - ולא כבמה להשמעת דעות שרבות מהן תוקפות את צה"ל וחיילי צה"ל עצמם. התחנה פגעה במאמצי המלחמה ובמורל. הפעלת תחנת רדיו אזרחית על ידי הצבא היא אנומליה שאין לה אח ורע באף מדינה דמוקרטית בעולם. המשך הפעלת התחנה מערב את צה"ל, בעל כורחו, בשיח הפוליטי ופוגע פגיעה קשה במעמדו כצבא העם ובאופיו הממלכתי. סגירת התחנה - זהו המהלך ההכרחי לשמירת אופיו הממלכתי של צה"ל ולחיזוק אמון הציבור בו".

התחנה יצאה בתגובה רשמית להחלטה: "גלי צה"ל היא הבית של החיילים ואנשי המילואים כבר 75 שנה, והיא חלק בלתי נפרד מהחברה והתרבות הישראלית. התחנה ועובדיה מתנגדים בתוקף להמלצות הוועדה כפי שפורסמו בתקשורת, וטרם הועברו לידיה באופן רשמי לצורך התייחסות. הרכב הוועדה, התבטאות חלק מחבריה בפומבי נגד גלי צה"ל טרם מינויה וליקויים שנפלו בפעילות הוועדה, העלו מראש חשש כי אלה יהיו המלצותיה. נשוב ונדגיש כי לפני כשנתיים בלבד, הגישה ועדה בראשות מנכ"ל משרד הביטחון דאז, הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר, מסקנות לאחר שבחנה את פעילותה של גלי צה"ל לעומקה, וקבעה כי יש לשמור על פעילות התחנה כגוף תקשורת צבאי וציבורי. גלי צה"ל פועלת למימוש תפקידה כתחנה צבאית שמביאה את קולות החיילים מהשטח ופועלת למען המשרתים וכגוף שידור ציבורי ממלכתי המביא לציבור תכנים בעלי ערך ודיווחים חדשותיים. אנו עומדים על הצורך לאפשר לגלי צה"ל להמשיך להתקיים ולממש את ייעודה במתכונתה הנוכחית".

מפקד גלי צה"ל, טל לב רם מסר בתגובה: "קיבלנו את ההודעה בהפתעה גמורה ומבלי שניתנה לנו האפשרות להתייחס לדו"ח שהגישה הוועדה שמינה השר. זאת לאחר שליקויים רבים נמצאו בפעילות הוועדה". כמו כן, התייחס מפקד התחנה לטענותיו של שר הביטחון על פעילותה בזמן המלחמה: "הבחירה לסגור את התחנה לאחר שנתיים של פעילות בהיקפים בלתי נתפסים למען המשרתים תמוהה ומוכיחה שלא מדובר בתהליך ענייני שרואה את המשרתים בראש סדר העדיפויות. אני גאה בעשיית התחנה, על אחת כמה וכמה בשנתיים האחרונות במהלך מלחמה מתמשכת". לב רם אמר כי הוא "מתכוון להילחם בכל דרך בהחלטה החמורה הזאת, ומשוכנע שהתחנה תמשיך להתקיים עוד שנים רבות. לא ניתן שיסגרו את הבית של החיילים."

יו"ר מפלגת הדמוקרטים, ח"כ יאיר גולן בביקורת על סגירת התחנה: "נתניהו מנסה להשתיק ערוצי תקשורת שמדברים על ועדת חקירה ממלכתית ועל הכסף מקטאר - ולכן רוצה לסגור את גל״צ. אנחנו נעמוד לצד עיתונאות חופשית, שומרת סף וחוקרת".

ח"כ גלעד קריב מהאופוזיציה: "החלטת השר כ"ץ לסגור את גלי צה"ל היא מתקפה ישירה על התקשורת החופשית במדינת ישראל, וניסיון שקוף ובזוי למנוע שיח ציבורי דמוקרטי וער. השר לא בוחל בשקרים ובהסתה נגד העיתונאים המסורים העובדים בתחנה, ומוציא את דיבתם. מדובר בחלק בלתי נפרד מהניסיונות להפוך את הדמוקרטיה הישראלית לקליפה ריקה. לא נתפלא אם תדרי השידור של התחנה יוקצו בקרוב לבעלי הון המזוהים עם מפלגת הליכוד המושחתת והמסואבת".