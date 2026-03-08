"ראיתי אימא וילד לכודים": רגעי האימה מזירת פגיעת הטיל בבית שמש

ארבעה ימים לאחר פגיעת הטיל הקטלנית בבית שמש, חוזרים אנשי כבאות והצלה לזירת ההרס ומספרים על הרגעים הדרמטיים של החילוץ מתוך ההריסות. רגעים של פחד, כאב אך גם גבורה שהצילה חיים.

האסון, שבו נהרגו תשעה בני אדם, התרחש בלב שכונת מגורים ותיקה בעיר. עשרות בתים ורכבים נפגעו מהפיצוץ העז, ולוחמי האש שהוזנקו למקום פעלו תחת סכנה מתמשכת של שריפות ופיצוצי משנה.

טפסר שמוליק פרידמן, מפקד מחוז ירושלים בכבאות והצלה, סיפר כי כבר בדרכו לזירה קיבל דיווחים קשים ממפקד תחנת בית שמש: "הייתה התרעה, התקשרתי למפקד בית שמש והדבר הראשון שהוא אמר לי: 'תגיע - זה פה'", סיפר.

לדבריו, התיאור בקשר כבר רמז על ממדי האסון: "מקום גדול, בלב שכונה, עשרות בתים ורכבים שנפגעו מטילים שהתפוצצו", דווח בקשר בזמן אמת.

פרידמן הדגיש כי האירוע היה קשה במיוחד גם בגלל ההיכרות האישית של הכבאים עם התושבים: "אני מכיר את השכונה הזאת כבר שלוש וחצי שנים כמפקד המחוז. הרבה מלוחמי האש שלנו גדלו ממש פה", אמר.

"ברגע שאתה מגיע ורואה אדם בתוך שקית - אתה כבר מבין שזה מישהו שאתה כנראה מכיר. ובאירוע הזה באמת יצא שבסוף אנחנו מכירים את כולם. זה קשה מאוד".

בזירה נכח גם אבי, אחד הניצולים היחידים מפגיעת הטיל, שחזר למקום כדי להציל חפצים שנותרו מחייו. לדבריו, בזמן הפגיעה הוא שהה במקלט סמוך למקום שבו נפל הטיל: "הייתי שני מטר מהמקום שנפל הטיל. הייתה תקרה אקוסטית שנפלה עלינו. פיניתי את כל הברזלים ויצאתי בכוחות עצמי".

מתחת להריסות המבנה שנפגע נמצא גם בית כנסת קטן שהיה ערוך לקריאת מגילת אסתר לקראת חג פורים. ספרי קודש וכיסאות נותרו בין ההריסות, עדות אילמת לרגע שבו החיים במקום נעצרו באחת.

גם תחנת הכיבוי של בית שמש, המרוחקת מטרים ספורים בלבד מהזירה, נפגעה באירוע. מאז תחילת המבצע פועלים לוחמי האש בעיר כמעט ללא הפסקה.

טפסר משנה אבי הרוש, מפקד תחנת בית שמש, תיאר את רגעי החילוץ הדרמטיים: הכול כאן היה אש. הסצנה הייתה כמו מסרטים", אמר.

לדבריו, במהלך הסריקות הבחינו הלוחמים באנשים לכודים בתוך בור קטן שנפער בעקבות הפיצוץ: "ירדתי למכתש והכנסתי את הראש לבור. ראיתי שם אימא פצועה במצב לא פשוט וילד", סיפר.

עבור הלוחמים, מדובר באירוע שלא יישכח. "יש אירועים שמן הסתם ילכו איתך לכל החיים", סיכם פרידמן.