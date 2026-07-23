חיפושים נרחבים אחר יובל כגן בן ה-4, שנעלם סמוך לחוף באשקלון

חיפושים נרחבים נערכים אחר יובל כוגן בן ה-4, אשר נראה לאחרונה בסביבות השעה 12 בצהריים באזור חוף חופית בעיר אשקלון, ומאז נעלמו עקבותיו.

האבא הגיע למקום עם הנעדר ועם עוד שתי ילדות בנות 8 ו-10. הוא אמר שדעתו הוסחה ואז הילד נעלם. האב נחקר במשטרה, אך יובהר כי כרגע אין חשד לפלילים.

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יחידת החילוץ העירונית מגן וצוותים של פיקוח ושיטור עירוני בכוחות משולבים של משטרה, מבצעים בשעות האחרונות חיפושים קדחתניים וסריקות נרחבות אחר הילד.

גם לוחמי האש וכוחות חירום נוספים משתתפים בחיפושים תוך הפעלת אמצעים ייעודיים ובהם טרקטורוני כיבוי, רכבי שטח ואמצעי סריקה מתקדמים. הכוחות סורקים תאי שטח מורכבים במטרה לאתר את הילד במהירות. ראש העיר תומר גלאם הגיע גם הוא לשטח בו מתבצעים החיפושים.

כל היודע דבר על מקום הימצאו או שברשותו מידע שעשוי לסייע באיתורו, מתבקש להתקשר מיד למוקד 100 של המשטרה או לתחנת משטרת אשקלון בטלפון: 08-6771440.