"יש פה אנשים!": נהג הואשם שבנה תאי הסלקה לשב"חים מתחת למושבים | תיעוד

התביעה המשטרתית הגישה לאחרונה כתב אישום חמור בנסיבות מחמירות לבית המשפט נגד תושב מזרח ירושלים בן 24, בגין הסעת שוהים בלתי חוקיים ושינוי מבנה של רכב.

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הנאשם נתפס על חם בכביש 443, אחד מעורקי התחבורה המרכזיים והרגישים ביותר המקשרים בין אזור מודיעין וירושלים, כשהוא מוביל ברכבו הפרטי ארבעה תושבי שטחים בתוך ארגזי הסלקה ייעודיים שנבנו במיוחד מתחת למושבים האחוריים.

לוחמי יחידת סיור מיוחדת (יס"מ) של מחוז ירושלים ושוטרי תחנת שפט זיהו חריגות בהתנהלותו של הנהג בציר והחליטו לעצור את הרכב לבדיקה קפדנית. במהלך החיפוש, נחשפו השוטרים לתיעוד דרמטי ממצלמות הגוף שלהם, שבו הם נשמעים צועקים בתדהמה: "מה זה הקופסא הזאת? יש פה אנשים!".

השוטרים פירקו סולם, כלי עבודה וצינורות פלסטיק שהונחו בחלקו האחורי של הרכב במטרה לייצר מצג שווא של רכב עבודה תמים, וגילו מתחתיהם את ארגזי ההסלקה המוסתרים. בתוך התאים הצרים שכבו ארבעה פלסטינים "ראש וזנב" בתנאים קשים, לאחר שהנאשם אסף אותם מאזור רמאללה כמה שעות קודם לכן. בחקירה עלה כי הנהג גבה תמורת ההסעה המתוחכמת סכום של כמה מאות שקלים עבור כל נוסע.

על מנת לשדר חזות מקומית שאינה מעוררת חשד, הניח הנאשם ספר קודש יהודי (כרך של תלמוד בבלי) באופן בולט על הדשבורד בקדמת הרכב, מתוך הנחה כי מאבטחי המחסומים יזהו את הספר ויאפשרו לו מעבר מהיר.

בנוסף למבנה הרכב שהשתנה ולנוסעים הסמויים, ביצעו השוטרים חיפוש גופני על הנהג עצמו ואיתרו סכין מתקפלת שהוסתרה מתחת לחגורת המכנסיים שלו בניגוד לחוק.