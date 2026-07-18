"שדדו אותי בתוך שתי שניות": עיתונאי כאן חדשות הותקף בחוות גלעד

עיתונאי כאן חדשות, יואב בורוביץ, טוען כי הותקף אתמול (שבת) ונשדד במהלך סיקור שריפת הענק בחוות גלעד שבשומרון.

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לדבריו, לאחר שהגיע לזירת השריפה, צילם את האירוע וראיין תושבים שביתם נפגע, התקרבו אליו עשרות נערים רעולי פנים ודרשו ממנו למחוק תיעוד שצילם. לאחר שסירב, לטענתו, הם איימו עליו והקיפו אותו.

בהמשך, כשישב ברכבו והמתין לצלם שהיה בדרכו למקום, חזרו כמה מהחשודים: "שניים מהם חסמו את הרכב שלי, ומהצד השני פתחו את דלת הנוסע ושלפו את הטלפון שהיה מחובר לעמדת הטעינה. הכול קרה בתוך שתי שניות", כתב בורוביץ.

בורוביץ סיפר כי לא ניסה לרדוף אחרי החשודים בשל החשש לחייו: "הגשתי תלונה למשטרת ישראל, אבל האמת היא שהיה לי מזל. זה יכול היה להיות הרבה יותר גרוע", כתב, והוסיף כי לאורך האירוע לא היו במקום כוחות משטרה. לדבריו, הטלפון שנגנב הכיל תיעוד ומידע אישי רב שנצבר במשך כשנתיים.