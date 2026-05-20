רב-סרן במיל' איתמר ספיר, בן 27 מעלי, שנפל בקרב בדרום לבנון, מובא היום (רביעי) למנוחות בבית העלמין הצבאי ברעננה. מאות ליוו אותו בדרכו האחרונה. ספיר הותיר אחריו את רעייתו רואי, בנו הפעוט מעיין, הוריו יהודה וריבקי, אחיו ומשפחה גדולה וכואבת. "תודה על שנים כל כך טובות ביחד. תודה שעשית אותי מאושרת", ספדה לו רעייתו.

רעייתו של איתמר הקריאה מכתב שכתב לה איתמר לפני שנים. במכתב תיאר איתמר כיצד הוא מדמיין את הרגע שבו ישוב מ"מלחמת הצפון הראשונה". במכתב כתב איתמר: "יבוא יום שאני אוריד את הנעליים האלה. זה כנראה כבר לא יהיה פה, זה יהיה בבית שלנו. אבל זה לא יהיה סתם להוריד נעליים. אני אחזור ממלחמת הצפון הראשונה. ביום שאחזור אני כנראה אנצור בתוכי מחשבות על חברים שאינם, על לוחמים ומפקדים שהכרתי וכבר אינם. אני אחשוב איך נפלו הטובים שבטובים. המתים שלנו הם לא סיפור מהעבר, הם הסיבה לחיים שלנו היום. וכשאני אוריד את הנעליים אחרי המלחמה, אז אולי אצליח להבין קצת יותר מה צריך לעשות בשביל להיות כמוהם".

רואי ספיר, רעייתו של איתמר, ספדה לו בדמעות: "אהוב שלי, התקשרתי אליך אחרי שהודיעו שאתה מת, כי הייתי בטוחה שזה לא נכון. אני מוקפת באנשים, אבל בלעדיך מה זה שווה בכלל? אתה הכול בשבילי ובשבילנו. איך ממשיכים? איתך הכול היה אפשרי. אהוב שלי, אני צריכה לבקש ממך שתיתן לי סימנים מדי פעם. תודה על מעייני. פתאום מפחיד אותי כמה הוא דומה לך. הלוואי שיהיה דומה לך גם באופי. היית אבא אוהב בלי גבול".

יהודה, אביו של איתמר, אמר בהספדו: "בני בכורי, איך מספידים אותך? איך מספידים כזאת חיות, כזה טוב לב, כזאת צניעות וענווה. איתמרי, היית החבר הכי טוב שלי. היינו מדברים שעות על כל נושא בעולם. תמיד רצית ללמוד עוד, להבין עוד ולהתפתח". "יש משפחה מיוחדת בעם ישראל שתמיד הערצתי אבל אף פעם לא רציתי להיות שייך אליה. זאת משפחת השכול. ועכשיו אנחנו נכנסים בשעריה ברעדה ובפחד", אמר.

דוברות בנימין

רבקי, אמו של איתמר, ספדה לבנה: "איתמר, גם אם אכתוב הספד - זה לא יהיה סופי. לפני 14 שנה, בבר המצווה שלך, התלבטתי אם לדבר. בסוף החלטתי שכן, כי היה לי מה לומר. וגם היום יש לי מה לומר. היית ילד מתוק, מוכשר, חכם ורגיש. מילאת את ליבי בגאווה ובשמחה. אני אוהבת אותך מאוד. אני לא יודעת איך נפרדים. איך אומרים שלום לילד, לגיבור ישראל".

יוסף, אחיו של איתמר, אמר: "אף אחד לא הכין אותי לזה. היית מלאך, אבל מלאך איתנו - חלק מאיתנו". ארז, אח אחר, אמר: "במקום להגיד שיש לי אח מ"פ במגלן, אני צריך להגיד שאני אח שכול של גיבור ישראל. קשה לי אפילו להגיד את הביטוי הזה. אני לא מאמין שלא תעמוד איתי בחופה. אני רוצה לומר תודה על זה שזכיתי להיות אח שלך במשך כמעט 22 שנה". טל, אחותו של איתמר, שיתפה: "היית טוב בהכל. אתה הכי מקצועי והכי חכם, לא מקבל דברים כמובן מאליו ודורש צדק. תמיד אהבתי להיות אחות של איתמר כי מסתובבים בעולם המון מעריצים שלך, מפקדים וחיילים".

אמש דובר צה"ל התיר לפרסום כי האירוע בו נפל רב-סרן במיל' איתמר ספיר התרחש כשמחבל פתח באש ממרחב כנסייה לעבר כוחות צה"ל שפעלו מחוץ למתחם, בכפר קאוזה שבדרום הגזרה. כתוצאה מהירי נפל איתמר ספיר, ששירת כמפקד פלגה בגדוד המילואים של יחידת מגלן. לאחר הירי, כוחות צה"ל הציפו באש והתקיפו מספר תשתיות במרחב, וממשיכים לפעול בשטח במטרה לסגור מעגל מול המחבל.

איתמר הותיר אחריו את אשתו רואי ואת בנם מעין יפתח שנקרא על שם סרן יפתח יעבץ ז"ל שנפל ב-7 באוקטובר. בעמוד לזכרו של יפתח ז"ל נכתב כי "יפתח ואיתמר עברו יחד מסלול במגלן באותו הצוות, קורס קצינים באותו מחזור ושירות ביחידה".

עוד נכתב בעמוד האינסטגרם "remember_iftahyavetz" על איתמר: "איתמר אציל הנפש וחבר קרוב של יפתח. ביום הזיכרון האחרון איתמר ורואי הגיעו עם כל הצוות ועם מעין יפרח המתוק לריצת הזיכרון שקיימנו לזכר יפתח. הלב מסרב להאמין".