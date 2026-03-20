שעון קיץ 2026: מתי מזיזים את המחוגים שעה קדימה?

שעון קיץ 2026: כמדי שנה, מדינת ישראל תעבור לשעון קיץ בלילה שבין ימים חמישי לשישי האחרונים בחודש מרץ, שיחולו השנה ב-26-27.3. אז, נזיז את המחוגים שעה אחת קדימה מ-2:00 ל-3:00 לפנות בוקר. לאחר מכן כולנו נהנה מעוד שעה של אור למשך 212 ימים עד להחלפה חוזרת לשעון חורף ב-25 באוקטובר 2026.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

איך יתבצע עדכון השעון בטלפונים הסלולריים?

ברוב המכשירים השעה מתעדכנת באופן אוטומטי, כך כשתקומו בבוקר השעון בטלפון שלכם יראה את השעה הנכונה. כדי להסתכל על כך מראש, יש להיכנס להגדרות הטלפון אל הגדרות תאריך ושעה. שם ניתן יהיה לראות כי השעה רשומה תחת "כיוון אוטומטי". שימו לב שאם אינכם בטוחים בכל זאת האם זה מדויק, לחצו על שינוי שעה ידני ותחת "שעון מקומי" עליכם לראות שהמכשיר נמצא על אזור זמן "ירושלים".

למה מלכתחילה מזיזים את השעון?

בשל מקומה הגיאוגרפי של בישראל, השמש זורחת בשיא הקיץ כשעתיים מוקדם יותר מבשיא החורף. לצורך הדוגמא, ללא הזזת השעון השמש הייתה זורחת בחודש יוני ב-4:30 בבוקר, לעומת 5:30 כיום. כלומר, מי שהיה מתעורר בשעה 6 בבוקר היה מאבד שעה וחצי של אור. בתוך כך, הזזת המחוגים בשעון בישראל מתבצעת לפי התיקון האחרון לחוק "קביעת הזמן" משנת 2013, בין היתר קיבעו את מועד הזזת שעון החורף ליום ראשון האחרון שחל בחודש אוקטובר.