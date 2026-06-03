משמלות יוקרה ועד לימוזינות: מסיבות ה"פרום" של בוגרי י"ב מוגזמות במיוחד

זו לא היתה שנה קלה למערכת החינוך הישראלית ולתלמידיה - וזו סיבה להרים מסיבה עוד יותר מושקעת, עכשיו כשהיא מסתיימת. כתבת הדרום טל סבג הצטרפה להכנות של תלמידי י"ב לערב הפרום הנוצץ שלהם - שהוא כבר מזמן לא סתם מסיבת סיום.

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המירוץ אל הערב הגדול מתחיל בחיפוש קפדני אחר החליפה המדויקת והשמלה המושלמת. הבוגרים הטריים מדגישים כי לא מדובר רק בעניין של כסף, אלא ברצון להרגיש מיוחדים, לבנות ביטחון עצמי ולהבטיח שאף אחד אחר לא יופיע בלוק זהה. תהליך ההתארגנות הממושך ביום האירוע כולל סדרה ארוכה של טיפולים: פן, שיזוף, טיפולי לייזר, סידור גבות וציפורניים בידיים וברגליים, ולבסוף - שלבי האיפור והשיער המקצועיים.

במהלך יום הצילומים, בוגרי "מקיף עומר" הציגו לראווה את ההכנות הארוכות ותיארו את התחושה המוזרה והמרגשת לראות זה את זה בחליפות ובשמלות ערב, אחרי שנים של היכרות בבגדי יום-יום. לאחר סשן צילומים ממושך והפקת סרטונים לרשת הטיקטוק, הם ממשיכים אל טקס הסיום הרשמי בבית הספר, ומשם, באווירה מחשמלת - אל הלימוזינות המפוארות, המאובזרות במערכות מוזיקה, מסכי טלוויזיה וקריוקי, שמאפשרות להם להתפנק ולחגוג את סוף השנה עד הסוף.

השיא האמיתי של הלילה מגיע דווקא בשלב מאוחר יותר, כשכל הלחץ והמתח מתפוגגים. השמלות היקרות והחליפות המעונבות נזנחות בצד, הבוגרים מחליפים לבגדי ריקודים נוחים, ומתפנים להתפרק במסיבה האמיתית - זו שתישאר חקוקה בזיכרונם לאורך שנים. יש מי שיראו בחוגגים את "דור הטיקטוק" המעוור מחומריות נוצצת, אך חשוב לזכור כי מדובר גם בדור שחווה את מגפת הקורונה והמלחמות. כעת, בתווך הצר שבין בחינות הבגרות לבין הגיוס לצה"ל, הם מבקשים פשוט לחגוג את החיים, נטולי דאגות, בערב שכולו אושר טהור.