רשות שדות התעופה הודיעה כי החל מהיום (שני) יפעל בנמל התעופה בן גוריון חניון המתנה ייעודי ללא תשלום בשעה הראשונה, המיועד לנהגים המגיעים לאסוף נוסעים.

החניון החדש יאפשר לנהגים להמתין עד להגעת הנוסעים מבלי לסכן את התנועה או לקבל דו"ח. ברשות שדות התעופה הזכירו כי עצירה או המתנה בצידי הדרכים בתחום נמל התעופה בן גוריון אסורות ומסכנות את התנועה וציינו כי נהגים המפרים את ההנחיות צפויים להיקנס ב-500 ש"ח.

דוברות רשות שדות התעופה

החניון החדש ממוקם במרחק דקות ספורות מהטרמינל, וניתן למצוא אותו באפליקציות הניווט על ידי חיפוש המילים "חניון המתנה לשעה - נמל תעופה בן גוריון".

כזכור, בחודש שעבר השיקה רשות שדות התעופה שירות דיגיטלי חדש לתיוג ושליחת כבודה באופן עצמאי. השירות החל לפעול בשלב הראשון בטרמינל 3, במגזר G, ובהמשך הוא יפעל גם בטרמינל 1 עם פתיחתו מחדש, במגזר A. הרחבת השירות תתבצע בהדרגה ובהתאם לזמינות התשתיות והממשקים שיפותחו על ידי חברות התעופה.

נוסעים שחברת התעופה שלהם תאפשר את השירות ויבחרו להשתמש בו, יתבקשו לבצע צ'ק-אין מראש טרם הגעתם לנמל התעופה. לאחר הבידוק הביטחוני, יוכלו להנפיק באופן עצמאי תג כבודה בקיוסקים הדיגיטליים ולהפקיד את המזוודות בעמדות הייעודיות. המהלך צפוי לקצר משמעותית את זמני ההמתנה בתהליך הצ'ק-אין ושליחת הכבודה, לייעל את זרימת הנוסעים בטרמינלים ולשפר את חוויית השירות והנוחות לנוסעים.