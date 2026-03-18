מבקר המדינה על פערי המיגון בצפון: "סכנת חיים של ממש"

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, מתניהו אנגלמן, סייר היום (רביעי) במספר יישובים בצפון, ונפגש עם ראשי הרשויות, על רקע פגיעות הירי מלבנון ואיראן. במהלך הסיור הובאו בפני אנגלמן פערי המיגון מהם סובלים תושבים רבים המתגוררים באזור, ותקף את הממשלה על כך שלא ניתן מענה לעורף לפני תחילת מבצע "שאגת הארי", הן עבור אזרחים והן עבור עסקים.

בחודש ינואר התרפסם דו"ח המבקר שהתריע כי לשלושה מיליון תושבים במדינה אין גישה לממ"ד או למקלט, וחשף שורה של ליקויים במיגון הרשויות המקומיות, בתי החולים ומוסדות החינוך. על רקע הפגיעות הישירות של הירי מאיראן ולבנון באזור אמר אנגלמן כי "מבצע שאגת הארי ממחיש את חשיבות המיגון וחיוניותו להגנה על חיי התושבים, בפרט ביישובי הצפון".

כמו כן התריע מבקר המדינה כי ביישובים צמודי גדר, בהם אין התרעה לפני אזעקה, המחסור במיגון מהווה סכנת חיים של ממש, והביע ביקורת כלפי הממשלה על כך שטרם הושלמו רוב פרויקטי המיגון באזור: "רק שליש מהפרויקטים שתוקצבו כבר לפני שנים, בוצעו. משמעות הדבר היא סיכון חיים. הממשלה חייבת להגדיר את נושא המיגון כפרוייקט לאומי ולהשלים את המיגון בכל האזורים בסיכון גבוה. לא יכול להיות שפערי המיגון משמעותיים כל כך".

עוד ציין אנגלמן כי מתווה הפיצויים לעסקים שנפגעו במלחמה טרם גובש: "לא יכול להיות שבעלי עסקים, בחלוף שבועיים וחצי לתוך המלחמה, לא יודעים מהו מתווה הפיצויים המגיעים להם וכי טרם גובש ומומש מתווה פיצויים. זו מערכה שלישית ברצף שלא ניתן מענה מבעוד מועד לעורף".