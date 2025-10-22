נתניהו חתם: איציק לארי מונה ליו"ר מפעל הפיס

ראש הממשלה בנימין נתניהו חתם היום (רביעי) על כתב המינוי של איציק לארי לתפקיד יושב ראש מפעל הפיס.

"איציק לארי, לשעבר מנכ”ל עיריית ירושלים ומנכ"ל המועצה להסדר הימורים בספורט, מביא עמו ניסיון עשיר בניהול מערכות ציבוריות רחבות היקף, תקציבי ענק, הובלת רפורמות בגופים גדולים וחדשנות. בתפקידו כיו"ר מפעל הפיס יוביל לארי את פעילות הארגון, הגוף המרכזי בישראל לפרויקטים חברתיים, ערכיים, חינוכיים ותרבותיים", נמסר ממפעל הפיס.

מדובר במינוי של חבר הכנסת אריה דרעי על רקע ההסכמים הקואליציוניים, לפיהם ש"ס זכאית למינוי זה כמינוי פוליטי. העיתוי של המהלך משמעותי - מאחר ובימים אלו ראש הממשלה נתניהו מנסה לרצות את ש”ס במטרה להביא לחזרתה של המפלגה לקואליציה.