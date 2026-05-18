תאונת דרכים קשה בלב תל אביב: אוטובוס שנסע ברחוב דיזנגוף בעיר התנגש בעץ, נבדק החשד לפיו עמוד חשמל קרס בעקבות ההתנגשות. בתאונה נפצעה נערה בת 15 באורח אנוש, ובנוסף אליה נפצעו אישה בת 49 וגבר בן 76 באורח קשה. נהג האוטובוס נפצע באורח בינוני.

על פי התחקיר הראשוני, נהג האוטובוס איבד שליטה לאחר שהתנגש בעץ ובקו חשמל, ובעקבות זאת פגע במספר הולכי רגל, בהם הנערה בת ה-15 שנפצעה אנוש. הנערה פונתה לבית החולים איכילוב תוך כדי פעולות החייאה.

בעקבות הפגיעה בעמוד חשמל, אספקת החשמל באזור הופסקה לצורך הרחקת סכנה וטיפול בתשתית שנפגעה. צוותי חברת החשמל נמצאים במקום ופועלים לתיקון הנזק ולהשבת אספקת החשמל בהקדם.

ממד"א נמסר: "בשעה 20:12 התקבל דיווח על אוטובוס שהתנגש בעץ ועמוד חשמל וככל הנראה פגע במספר הולכי רגל ברחוב דיזינגוף בתל אביב יפו. חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח איכילוב ל-4 פצועים, בהם: נערה כבת 15 במצב אנוש עם חבלה רב מערכתית, תוך כדי פעולות החייאה, אישה בת 49 במצב קשה, גבר בן 76 במצב קשה, גבר בן 39 במצב בינוני עם חבלה בגב".