כשיוקר המחיה מכה: היהודים שעברו להתגורר בכפרים ערביים

יוקר המחיה ממשיך ללחוץ, ויותר ויותר ישראלים מחפשים פתרונות חדשים. אלי לוי יצא לפגוש את התושבים היהודים שעברו להתגורר בכפרים ערביים ודרוזים, שם השכירות זולה יותר אך ההוצאות נמוכות, ולבדוק - איך נראים חיי היום יום באזורים אלו, והאם המחיר הכלכלי הנמוך שווה את האתגר החברתי.

נועם אבו, שעבר להתגורר בדלית אל כרמל, סיפר כי הדבר העיקרי שגרם לו לעבור הוא יוקר המחיה. "אתה יכול לקבל פה דירה הרבה יותר טובה במחיר נמוך יותר מהעיר, אך החסרון - קר פה". בפירוט, ציין כי כשהתגורר ביקנעם שילם כ-5,000 שקלים, וכעת משלם 2,000 פחות.

רודני נסראלדין, בעלי חברת נדל"ן, סיפר: "הרבה אנשים מבקשים לעבור אבל לשכירות. המחירים בדלית אל כרמל נמוכים, משפחה יכולה לחסוך בין כ-4,000 שקלים - אך ביחס ליקנעם או חיפה, הארנונה מאוד יקרה". עוד ציין כי ביחס לערים, התחבורה הציבורית באזור הוא זולה.

