ההתפרעות האלימה סמוך לביתו של שופט בית המשפט העליון נעם סולברג אמש (רביעי), הובילה לגל גינויים חריג בהיקפו מצד המערכת הפוליטית, המשפטית וצמרת אכיפת החוק. עשרות מפגינים חרדים קיצונים הגיעו לביתו באלון שבות, גרמו נזק לרכוש ולחלונות הבית והרכב, ובמשטרה עיכבו 65 חשודים.

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בהודעה משותפת של סיעות ש"ס ודגל התורה נכתב כי הן "כאובות ומזועזעות ממסכת הרדיפה והרמיסה המתמשכת של לומדי התורה מצד שופטי בית המשפט העליון", אך הדגישו כי הן "מגנות בכל תוקף כל מעשה אלימות, מכל סוג שהוא". עוד קראו הסיעות לראשי מפלגות הימין לגנות גם את מה שהגדירו "הרדיפה המתמשכת והאכזרית כלפי לומדי התורה ובני הישיבות".

ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה את האירוע ושוחח עם השופט סולברג. מלשכתו נמסר כי הוא "שב וגינה בכל תוקף את ההתקפה נגדו ונגד משפחתו", והבהיר כי הוא מצפה מגורמי האכיפה "לנקוט ביד קשה נגד הפורעים ולמצות את מלוא חומרת הדין".

סעיף 27א

נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח אף הוא עם סולברג ואמר כי "הסתה, איומים ופגיעה בביתו של שופט בישראל אינם מחאה - הם חציית קו אדום מסוכנת". לדבריו, "מי שמנסה להטיל אימה על מערכת המשפט פוגע לא רק באדם, אלא ביסודותיה של הדמוקרטיה הישראלית".

שר המשפטים יריב לוין הגדיר את האירוע "אלימות קשה בביתו של המשנה לנשיא נעם סולברג", ואמר כי הוא מצפה מגורמי האכיפה למצות את הדין. לצד זאת הוסיף כי מי ש"נתנה לגיטימציה לאלימות הקשה ולסרבנות של מפגיני השמאל נושאת גם היא באחריות ישירה לאלימות המשתוללת".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מסר כי "חופש המחאה הוא זכות יסוד, אך הוא אינו כולל את חופש האנרכיה", וגינה את "הקומץ הקיצוני שיידה אבנים, נהג באלימות והפר את הסדר מול ביתו של השופט סולברג".

יו"ר יהדות התורה, השר יצחק גולדקנופף, הביע "גיבוי מלא ללומדי התורה", אך הדגיש כי הוא "מגנה את האלימות אשר אין לה מקום במחננו, מנוגדת לדעת תורה ופוגעת במאבק הצודק להצלת עולם התורה".

גם מש"ס נשמע גינוי. ח"כ ינון אזולאי אמר במליאת הכנסת כי "מותר ואף לגיטימי להפגין ולהביע מחאה, אך אלימות אינה חלק מכללי המשחק הדמוקרטי", והוסיף כי "להגיע לביתו של עובד ציבור ולהטריד את בני משפחתו - זו אינה דרכה של תורה".

ח"כ יצחק קרויזר מעוצמה יהודית תקף בחריפות את הפורעים ואמר כי "מי שפוגע בשופט, מפיץ סמלים נאציים ומוזיל את השואה, לא ראוי לחיות במדינת ישראל".

ברשות השופטת מסרו כי מדובר ב"אירוע חמור ובלתי מתקבל על הדעת, החורג מגבולות המחאה הלגיטימית", והדגישו כי שופטי ישראל ימשיכו לבצע את תפקידם "במקצועיות, בעצמאות וללא מורא".

נציגות השופטים הארצית הגדירה את המקרה "תקיפה ישירה על מערכת המשפט ועל שלטון החוק בישראל", וקראה לרשויות האכיפה לפעול במהירות נגד האחראים.

מפכ"ל המשטרה, רב ניצב דני לוי, גינה אף הוא את האירוע ושיבח את השוטרים על מעצר החשודים. לדבריו, "אסור שהזכות למחאה תהפוך למעשי אלימות, לגרימת נזק או לפגיעה באנשי ציבור".

מהמשטרה נמסר כי כלל החשודים עצורים ובתום חקירתם, יובאו בפני בית המשפט, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרם.

גם המועצה האזורית גוש עציון, שבה מתגורר סולברג, פרסמה הודעת גינוי חריפה ומסרה כי "תקיפה של כל אדם בביתו היא פשע נתעב". במועצה הדגישו כי סולברג הוא "דמות משמעותית ואהובה בקהילה", והבטיחו לפעול ב"אפס סובלנות כלפי האספסוף האלים".