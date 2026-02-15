הובאה למנוחות ניצן גוייכמן ז"ל שנספתה באסון במפעל באשדוד

ניצן גוייכמן, שנספתה באסון במפעל בז"ן באשדוד בשבוע שעבר, הובאה היום (ראשון) למנוחות בבית העלמין באשדוד. ניצן, אם לשלושה ילדים, עבדה במפעל בתור מהנדסת כימיה משנת 2016.

אילן, בן זוגה של ניצן, ספד: "את בשבילי היית נושא נוש, ואני הייתי נושנוש שלך. אי אפשר להכניס את החיים שלנו בדף נייר בחיים לא חשבתי שאני אעמוד פה ואת תהיי שם. נתת לי שלוש מתנות הכי טובות שאפשר אני אשמור עליהם ואני אגדל אותם ואני אנחיל להם את כל מה שהיה חשוב לך. הלכת מאיתנו מוקדם מדי, היו לנו הרבה תוכנית ודברים שאמרנו שנעשה. הם מתגעגעים אלייך מאוד וגם אני. מאוד קשה בשבוע האחרון להסביר להם מה קרה ומה יהיה ואיך יהיה בלי אמא".

ריקי, אימה של ניצן, אמרה לבתה בהלוויה: "לא היית צריכה למות, זה לא היה הזמן שלך. אמא לא צריכה לקבור את הילדים שלה, זה לא דרך הטבע. את נמצאת באי-שקט, אבל אני מבטיחה שכולנו בכוחות מחודשים נעזור לאילן ולילדים, נעבור ביחד את הטראומה הזאת. אני מבטיחה לך שנמשיך לדבר עלייך, לזכור כל רגע. את תישארי חלק מאיתנו לנצח. נוחי על משכבך בשלום, אני אוהבת אותך מאמי".