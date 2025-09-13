מאבל לתקומה: אלמנת הרב הצבאי שנפל בלבנון מקימה בית חדש
הרב אבי גולדברג נפל במבצע "חיצי הצפון" לפני כשנה • רחל, שנשארה עם שמונת ילדיהם, בישרה כי החליטה להתחתן שנית • וגם: דרישת השלום שנשלחה למשפחה, דרך כתב i24NEWS שפגש את אבי בשטח • צפו בכתבה המלאה
מאיה בואנוסכתבת i24NEWS
1 דקות קריאה
לפני קצת פחות משנה, הרב אבי גולדברג, מחנך, רב צבאי ולוחם, נפל בקרב בדרום לבנון. קצת לפני שנהרג הוא ריגש את כולנו עם דרישת שלום ששלח למשפחה באמצעות כתבנו שפגש אותו במהלך שירותו.
בימים אלה, אלמנתו רחל, שנשארה עם שמונת ילדיהם, בישרה כי החליטה להקים בית חדש ולהתחתן. צפו בכתבה המלאה
