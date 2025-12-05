הרמטכ"ל זמיר: "יש להקים ועדת חקירה חיצונית - כמו אחרי מלחמת יום כיפור"

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, פרסם היום (שישי) מכתב למפקדי צה"ל ובו קרא להקמת ועדת חקירה "חיצונית ואובייקטיבית, כפי שנעשה לאחר מלחמת יום הכיפורים".

זמיר, במכתב סיכום תחקירי 7 באוקטובר, כי יש צורך לתחקר "את הממשק בין הדרג המדיני לדרג הצבאי, את התפיסות המדיניות והביטחוניות שקדמו למלחמה, ואת 'הקונספציה'". הרמטכ"ל התייחס במכתבו גם לנושא האחריות האישית ואמר כי הטבח הוא "כשל מערכת מתמשך".

זמיר קרא למבצעים ברצועת עזה מאז השתלטות חמאס ועד "שומר החומות" ככאלו "שסייעו להתבססות ה'קונספציה'". "כל המבצעים שבוצעו על פי היעדים שהגדיר הדרג המדיני, ובהמלצת הדרג הצבאי, היו מוגבלים במטרותיהם ועסקו בשיקום ההרתעה - ולא בהכרעתו", כתב.

בהתייחסות לשנים שקדמו למלחמה, התייחס זמיר למטה הכללי עליו מפקד כיום, ועל פיקוד הדרום: "בשנים שלפני המלחמה התמקד המטכ"ל בביטחון שוטף, במערכה שבין המלחמות בצפון ובתקיפה של תוכנית הגרעין האיראנית - וזנח את המוכנות למלחמה בהפתעה בדרום. חמאס הוגדר כ'צבא טרור', ולמרות זאת לא נעשו הכנות מספקות למלחמה".

בנובמבר האחרון שלח הרמטכ"ל מסר עוקצני לדרג המדיני ואמר כי "היום ברור לנו מעל לכל ספק - נדרשת מנהיגות אמיצה, תכליתית, משנה מציאות ושגם מכירה בכישלון - וגם מעזה להוביל שינוי". זמיר הוסיף: "לא מנהיגות מפחידה ומטביעה, אלא מנהיגות מרימה ועם השראה, לא מנהיגות מתחמקת אלא כו שמביטה לאמת בעיניים ומציבה כיוון חדש".